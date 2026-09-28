Как продать квартиру, если владельцем является ребенок: основные условия в 2026 году

Ребенок с планом квартиры. Фото: Magnific

Если ребенок является собственником или совладельцем квартиры или другой недвижимости, продать такое имущество сложнее, чем обычное жилье. В большинстве случаев родителям придется сначала получить разрешение органа опеки и попечительства. Важно также учитывать возраст ребенка, ведь правила для детей до 14 лет и для подростков до 18 лет различаются.

Какую процедуру необходимо пройти, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Если ребенку еще нет 14 лет

По закону ребенок до 14 лет считается малолетним. Он обладает лишь частичной гражданской дееспособностью и самостоятельно может заключать только несложные бытовые сделки. Если же речь идет о продаже недвижимости, договор от имени ребенка заключают его родители или другие законные представители.

Но сначала необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. Без такого документа нотариус не заверит договор. Без разрешения также нельзя делить недвижимость ребенка, передавать ее в залог или ипотеку или иным образом распоряжаться ценным имуществом.

Для продажи недвижимости, как правило, требуется согласие обоих родителей. Если договор заключает только один из них, согласие второго должно быть нотариально заверено.

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Если ребенку от 14 до 18 лет

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет имеют больше возможностей самостоятельно заключать договоры, но для продажи недвижимости этого недостаточно. Требуется нотариально заверенное согласие родителей или других законных представителей, а также разрешение органа опеки и попечительства.

В то же время закон предусматривает случаи, когда договор можно заключить без согласия одного из родителей. Это возможно, если он:

находится в плену или является заложником;

интернирован в нейтральном государстве;

пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим;

проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании;

его место жительства неизвестно.

Что необходимо для получения разрешения на продажу

Орган опеки и попечительства проверяет документы и выясняет, не нарушит ли соглашение имущественные и жилищные права ребенка.

После подачи документов служба по делам детей в течение 10 рабочих дней проводит проверку и выясняет, имеются ли основания для отказа. В целом проверка и принятие решения могут длиться до одного месяца. Решение о разрешении или отказе можно обжаловать в суде.

Когда могут не разрешить продажу

Орган опеки и попечительства может отказать, если:

отца или мать лишили родительских прав;

ребенка забрали у родителей без лишения их родительских прав;

в суд уже подан иск о лишении родительских прав;

заявитель предоставил ложные сведения, имеющие значение для принятия решения;

родители не могут договориться о продаже;

в отношении недвижимости продолжается судебный спор;

продажа может ущемить имущественные права ребенка или нарушить его законные интересы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что родителей могут оштрафовать за поведение детей. Суммы штрафов зависят от нарушения и могут достигать 5 100 гривен, а за отдельные нарушения языкового законодательства — 11 900 гривен. Ответственность предусмотрена также за ненадлежащий уход, отсутствие лечения, буллинг и другие нарушения.

Также Новини.LIVE объясняли, в каких случаях совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Суд может назначить алименты, если родители нуждаются в финансовой помощи, а ребенок имеет возможность ее предоставить. За длительную неуплату долга предусмотрены штрафы от 20% до 50% в зависимости от срока задолженности.