Як продати квартиру, якщо власником є дитина: головні умови у 2026 році

Дитина з планом квартири. Фото: Magnific

Якщо дитина є власником або співвласником квартири чи іншої нерухомості, продати таке майно складніше, ніж звичайне житло. У більшості випадків батькам доведеться спочатку отримати дозвіл органу опіки та піклування. Важливо також враховувати вік дитини, адже правила для дітей до 14 років і для підлітків до 18 років відрізняються.

Яку процедуру треба пройти, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Якщо дитині ще немає 14 років

За законом, дитина до 14 років вважається малолітньою. Вона має лише часткову цивільну дієздатність і самостійно може укладати тільки нескладні побутові угоди. Якщо ж йдеться про продаж нерухомості, договір від імені дитини укладають її батьки або інші законні представники.

Але спочатку потрібно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Без такого документу нотаріус не посвідчить договір. Без дозволу також не можна ділити нерухомість дитини, передавати її в заставу чи іпотеку або по-іншому розпоряджатися цінним майном.

Для продажу нерухомості, як правило, потрібна згода обох батьків. Якщо договір укладає лише один із них, згода другого має бути нотаріально посвідчена.

Читайте також:

Якщо дитині від 14 до 18 років

Підлітки від 14 до 18 років мають більше можливостей самостійно укладати договори, але для продажу нерухомості цього недостатньо. Потрібна нотаріально посвідчена згода батьків або інших законних представників, а також дозвіл органу опіки та піклування.

Водночас закон передбачає випадки, коли договір можна укласти без згоди одного з батьків. Це можливо, якщо він:

перебуває в полоні або є заручником;

інтернований у нейтральній державі;

зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім;

проживає окремо від дитини щонайменше шість місяців поспіль і не бере участі в її вихованні та утриманні;

його місце проживання невідоме.

Що потрібно для дозволу на продаж

Орган опіки та піклування перевіряє документи й з'ясовує, чи не порушить угода майнові та житлові права дитини.

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 робочих днів проводить перевірку та з'ясовує, чи є підстави для відмови. Загалом перевірка та ухвалення рішення можуть тривати до одного місяця. Рішення про дозвіл або відмову можна оскаржити в суді.

Коли можуть не дозволити продаж

Орган опіки та піклування може відмовити, якщо:

батька або матір позбавили батьківських прав;

дитину забрали від батьків без позбавлення їх батьківських прав;

до суду вже подали позов про позбавлення батьківських прав;

заявник подав неправдиві відомості, які мають значення для рішення;

батьки не можуть домовитися щодо продажу;

щодо нерухомості триває судовий спір;

продаж може погіршити майнові права дитини або порушити її законні інтереси.

Раніше Новини.LIVE писали, що батьків можуть оштрафувати через поведінку дітей. Суми залежать від порушення та можуть сягати 5 100 гривень, а за окремі порушення мовного законодавства — 11 900 гривень. Відповідальність передбачена також за неналежний догляд, відсутність лікування, булінг та інші порушення.

Також Новини.LIVE пояснювали, коли повнолітні діти мають утримувати непрацездатних батьків. Суд може призначити аліменти, якщо батьки потребують фінансової допомоги, а дитина має можливість її надавати. За тривалу несплату боргу передбачені штрафи від 20% до 50% залежно від строку заборгованості.