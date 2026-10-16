Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года малообеспеченные семьи в Украине смогут получать государственную социальную помощь или базовую социальную помощь, если соответствуют установленным требованиям. Размер выплат зависит от доходов, состава семьи и выбранной программы. В то же время переход на новую модель поддержки может изменить размер денежной помощи.

Об этом сообщили Факты ICTV, передают Новини.LIVE.

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Какие виды помощи доступны малообеспеченным семьям

В Украине предусмотрены два механизма государственной поддержки семей с низкими доходами: стандартная государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и базовая социальная помощь (БСП).

Первая назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и постановлением Кабинета Министров Украины № 250.

Второй механизм был введен постановлением правительства № 371. Экспериментальный проект стартовал 1 июля 2025 года с целью объединить несколько видов социальной поддержки в одну выплату, размер которой зависит от состава семьи и ее доходов.

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Семья, которая уже получает стандартную помощь и соответствует условиям программы БСД, может подать заявление о намерении перейти на новый механизм. После расчета ей сообщат возможный размер выплаты, чтобы можно было оценить целесообразность перехода.

Важно учитывать, что одновременно получать оба вида помощи нельзя.

Если семье назначают БСД, выплаты, которые она заменяет, прекращаются. Поэтому перед переходом стоит сравнить суммы и условия обеих программ.

Как рассчитывается базовая социальная помощь в ноябре

Базовая социальная помощь не имеет одинакового размера для всех семей. В 2026 году при ее расчете применяется базовая величина 4 500 грн, а окончательная сумма зависит от количества членов семьи, их статуса и среднемесячного дохода.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, выплату определяют как разницу между расчетной суммой для всех членов семьи и её среднемесячным доходом. Для этого учитывают доходы за три месяца, предшествующие месяцу обращения.

Для расчета используются следующие величины:

4 500 грн — 100 % базовой величины для первого заявителя;

4 500 грн — 100% для каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

4 500 грн — 100 % для человека с инвалидностью I или II группы;

3 150 грн — 70 % базовой величины для каждого следующего члена семьи.

Например, если в семье двое взрослых и трое детей, расчетная сумма составит 21 150 грн. Ее определяют следующим образом: 4 500 грн для первого взрослого, 3 150 грн для второго и по 4 500 грн на каждого ребенка.

Если среднемесячный доход такой семьи составляет 15 000 грн, размер базовой социальной помощи будет равен 6 150 грн.

Следовательно, чем выше доход семьи, тем меньше может быть выплата. Если расчетная сумма не превышает учтенного дохода, оснований для выплаты в таком размере не возникает.

Каков размер стандартной помощи малообеспеченным семьям

Для государственной социальной помощи малообеспеченным семьям предусмотрен иной порядок расчета. Сумма определяется как разница между установленным уровнем обеспечения прожиточного минимума для конкретной семьи и её среднемесячным совокупным доходом.

Статья 9 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" предусматривает следующие показатели для расчета:

1 996,80 грн — для трудоспособного лица, что соответствует 60 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

2 595 грн — для лица, утратившего трудоспособность, и человека с инвалидностью, то есть 100 % соответствующего прожиточного минимума;

145 % прожиточного минимума для соответствующего возраста — для детей.

Для детей установлены следующие расчетные суммы:

до 6 лет — 4 084,65 грн;

от 6 до 18 лет — 5 092,40 грн;

от 18 до 23 лет, если человек обучается по дневной или дуальной форме, — 4 825,60 грн.

Эти показатели не означают, что каждый член семьи автоматически получает указанную сумму. Они необходимы для определения общего расчетного уровня обеспечения семьи. Фактический размер помощи зависит от совокупного дохода семьи и других установленных условий.

При каких условиях могут отказать в помощи

Право на государственную социальную помощь зависит не только от доходов, но и от занятости трудоспособных членов семьи и имущественного положения домохозяйства.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, одним из оснований для отказа может быть ситуация, когда трудоспособный член семьи в возрасте от 18 лет в совокупности более трех месяцев в течение периода учета доходов не работал, не состоял на учете в центре занятости и за него не уплачивали единый социальный взнос в необходимом размере.

В то же время предусмотрены исключения. Они могут касаться, в частности, ухода за малолетними детьми, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью и лицами в возрасте от 80 лет. Отдельные правила действуют для семей с территорий боевых действий и общин, где дети не имеют надлежащего доступа к образованию.

На назначение выплат также может повлиять имущественное положение семьи. Среди основных ограничений:

в течение 12 месяцев до обращения член семьи совершил покупку или иную сделку на сумму свыше 50 тыс. грн;

общая сумма средств на депозитах и банковских счетах членов семьи превышает 100 тыс. грн или на такую сумму приобретены облигации внутреннего государственного займа;

семья имеет вторую квартиру или дом, если на нее не распространяются предусмотренные законодательством исключения;

в собственности семьи находится более одного автомобиля, с момента выпуска которого прошло менее 15 лет.

Для этих ограничений также существуют исключения. Поэтому решение принимается с учетом конкретных обстоятельств, состава семьи, имеющегося имущества и требований законодательства.

Как оформить помощь в ноябре 2026 года

Назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляет Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

через орган местного самоуправления;

по почте;

онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда или "Дію", если соответствующая услуга доступна.

Для оформления стандартного пособия необходимо подать заявление и декларацию о доходах и имущественном положении. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы, например подтверждение доходов или обучения детей.

Если необходимые сведения уже имеются в государственных реестрах, повторно подавать соответствующие документы не требуется.

Решение о назначении помощи принимается не позднее чем в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов и сведений.

Базовую социальную помощь можно оформить через приложение "Дія" или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Перед подачей заявления стоит выяснить, соответствует ли семья условиям программы, и сравнить ожидаемую сумму с той, которую она получает сейчас.

Какие изменения предусматривает новая модель социальной поддержки

13 октября 2026 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 15094, направленный на введение базовой социальной помощи для малообеспеченных семей и других уязвимых категорий населения. За соответствующую инициативу проголосовали 247 народных депутатов.

Новая модель предусматривает объединение нескольких видов государственной поддержки в одну выплату. В частности, речь идет о помощи:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям на детей;

на детей из многодетных семей;

на детей, родители которых не платят алименты или не имеют возможности их содержать;

людям, не имеющим права на пенсию;

людям с инвалидностью.

Размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом домохозяйства.

Базовая величина будет устанавливаться законом о Государственном бюджете на соответствующий год. Она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека, определенного по состоянию на 1 января этого года.

Для оформления выплаты семье необходимо будет подать заявление и сведения о составе домохозяйства и доходах. В отдельных случаях предусмотрена оценка материального положения. Помощь будет назначаться на определенный срок, а решение об отказе можно будет обжаловать.

Также законопроект предусматривает социальное сопровождение семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого стороны смогут заключать социальный договор, в котором будут определяться взаимные обязательства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что базовая социальная помощь будет учитываться в доходах семьи при назначении субсидии. Однако это не означает автоматический отказ в предоставлении льготы. Решение зависит от совокупного дохода домохозяйства и других условий назначения государственной поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что для детей с инвалидностью заработает новая система поддержки. Она предусматривает гарантированную базовую помощь и отдельную надбавку на уход. Кроме того, изменения предусматривают возможность финансирования необходимых социальных услуг.