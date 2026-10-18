Люди в центре занятости. Фото: УНИАН

Потеря работы больно бьет по семейному бюджету, особенно когда поиск новой работы затягивается. В такой ситуации украинцы могут обратиться за помощью к государству. На деньги имеют право как люди с многолетним стажем, так и те, кто вообще нигде официально не работал. Однако суммы выплат заметно различаются.

Кто и сколько может получить и как оформить пособие, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "ВПЛ Украины".

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Сколько платят безработным в 2026 году

С 1 января 2026 года максимальное пособие по безработице составляет 8 647 гривен в месяц. Однако это верхний предел, а конкретную сумму для каждого человека определяют индивидуально. Размер выплаты зависит от страхового стажа, прежней зарплаты и категории безработного.

Для части украинцев предусмотрено пособие в размере 3 900 гривен. На такую сумму могут рассчитывать:

люди, имеющие менее семи месяцев страхового стажа за последний год;

те, у кого стаж превышает семь месяцев, но кто работал неполный рабочий день или не имеет возможности подтвердить зарплату для расчета;

переселенцы, не имеющие документов для подтверждения необходимых сведений.

Для отдельных категорий, в том числе молодежи без страхового стажа, пособие составляет 1 650 гривен.

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Во время военного положения пособие по безработице большинству украинцев выплачивают максимум 90 календарных дней. В первые 45 дней человек получает всю назначенную сумму, а в следующие 45 дней ее уменьшают до 50%.

Важно, что безработные предпенсионного возраста могут получать выплаты в течение всего года.

Кто может получить пособие после увольнения

Деньги назначаются людям, получившим официальный статус безработного, зарегистрировавшись в службе занятости. А именно:

работникам, потерявшим работу;

украинцы, которые ранее нигде не работали и впервые ищут работу;

бывшие индивидуальные предприниматели после прекращения предпринимательской деятельности;

люди с инвалидностью, которые еще не достигли пенсионного возраста и получают соответствующую пенсию или социальную помощь.

Во время военного положения пособие назначается со следующего дня после получения статуса безработного. А после трудоустройства выплаты прекращаются.

Как оформить пособие по безработице

Для получения государственной поддержки можно лично обратиться в центр занятости или подать заявление онлайн. Через портал "Дія" это делается следующим образом:

Войдите в личный кабинет гражданина с помощью BankID, электронной подписи или "Дія.Підпис". Откройте раздел "Пенсии, льготы и пособия". Найдите услугу "Получение статуса безработного". Заполните заявление и отправьте его на рассмотрение.

Подача заявления занимает примерно пять минут, а его рассмотрение — до трех рабочих дней. Услуга бесплатна.

После получения статуса безработного человек может воспользоваться и другими возможностями службы занятости. Это поиск вакансий, профессиональное обучение и переквалификация, которые помогают быстрее найти новую работу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях безработные могут лишиться государственной помощи. О трудоустройстве, дополнительных доходах, переезде и других важных изменениях необходимо сообщать карьерному консультанту в течение трех рабочих дней. Если скрыть такие обстоятельства, выплаты могут прекратить, а полученные деньги придется вернуть.

Также Новини.LIVE рассказывали, как безработным получать больше. Через "Армию восстановления" можно зарабатывать до 17 294 гривен в месяц. Также доступны гранты на открытие собственного дела и ваучеры на обучение стоимостью до 30 280 гривен.