Украинцы идут мимо отделения "Ощадбанка". Фото: Новини.LIVE

Украинские семьи, находящиеся в сложном финансовом положении, могут оформить государственную социальную помощь для малообеспеченных. Размер выплаты зависит от установленного прожиточного минимума, категории гражданина и возраста, если помощь назначается также на ребенка. В то же время существует ряд причин, по которым семье может быть отказано в поддержке.

Сколько платят малообеспеченным в 2026 году и почему в помощи могут отказать, разбирались Новини.LIVE.

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Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям предоставляется на основании закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и постановления Кабмина № 250.

Каков размер соцвыплат в 2026 году

Сумма помощи рассчитывается как разница между уровнем прожиточного минимума для семьи и её среднемесячным совокупным доходом.

Какова градация выплат:

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60 % прожиточного минимума для трудоспособных или 1 996,80 грн — выплачивается трудоспособным лицам;

100 % или 2 595 грн — лицам с инвалидностью и людям, утратившим трудоспособность;

145 % прожиточного минимума — детям, но учитывается конкретный возраст.

Если ребенку до 6 лет, выплата составляет 4 084,65 грн. В возрасте от 6 до 18 лет государство выплачивает 5 092,40 грн. В возрасте от 18 до 23 лет можно получать 4 825,60 грн, но при условии обучения по дневной или дуальной форме.

В целом фактический размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от уровня дохода конкретной семьи.

Кто не получит социальные выплаты

Пенсионный фонд отмечает, что государством предусмотрены обстоятельства, при которых государственная помощь малообеспеченным семьям может не назначаться.

Например, в назначении выплат могут отказать, если трудоспособный член семьи в возрасте от 18 лет в течение периода учета доходов в совокупности не работал более 3 месяцев, не состоял на учете в качестве безработного и за него не уплачивался единый социальный взнос в установленном размере.

Впрочем, это правило не распространяется на отдельные обстоятельства. Например, если лицо ухаживало за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пенсионером в возрасте от 80 лет. Отдельные нормы предусмотрены для семей с территорий боевых действий и населенных пунктов, где затруднен доступ детей к образованию.

Имущественное положение также имеет значение

Органы социальной защиты проверяют, действительно ли семья соответствует условиям предоставления помощи. В определенных случаях могут отказать из-за средств на счетах, автомобиля или квартиры.

Например, если будет установлено, что на депозитах или банковских счетах семьи хранится от 100 000 грн, выплата не будет назначена. Аналогично, если были приобретены ОВГЗ на такую сумму.

Вторая квартира или дом, находящиеся в собственности семьи, также являются основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если у семьи есть два или более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад, помощь также не назначается.

Для финансовых операций также установлены четкие правила. Социальную помощь не предоставят, если в течение года до обращения за помощью семья совершила покупку или другую операцию на сумму 50 000 грн.

Каждой семье рекомендуется предварительно уточнять нюансы оформления выплат, ведь для каждого из перечисленных выше оснований существуют исключения, которые зависят от конкретных обстоятельств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для ВПЛ хотят установить новые размеры выплат. В парламенте предлагают увеличить пособие на 1 000 грн. То есть до 3 000 грн для взрослых и до 4 000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали о случаях, когда могут отменить пособие по безработице. Украинцам с таким статусом необходимо сообщать об изменении обстоятельств в течение 3 рабочих дней. В частности, это касается случаев трудоустройства, переезда или открытия собственного дела.