Українці йдуть біля відділення "Ощадбанку". Фото: Новини.LIVE

Українські родини, які перебувають у складному фінансовому положенні, можуть оформити державну соціальну допомогу для малозабезпечених. Розмір виплати залежить від встановленого прожиткового мінімуму, категорії громадянина та віку, якщо допомога призначається також на дитину. Водночас існує низка причин, через які сім'я може отримати відмову у підтримці.

Скільки платять малозабезпеченим у 2026 році та чому допомогу можуть не призначити, розбиралися Новини.LIVE.

Реклама

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям діє на підставі закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та постанови Кабміну №250.

Який розмір соцвиплат у 2026 році

Сума допомоги вираховується як різниця між рівнем прожиткового мінімуму для родини та її середньомісячним сукупним доходом.

Яка градація виплат:

Читайте також:

60% прожиткового мінімуму для працездатних або 1 996,80 грн — платять працездатним особам;

100% або 2 595 грн — особам з інвалідністю та людям, що втратили працездатність;

145% прожиткового мінімуму — дітям, але враховується конкретний вік.

Якщо дитині до 6 років, виплата становить 4 084, 65 грн. У віці від 6 до 18 років держава платить 5 092,40 грн. У віці від 18 до 23 років можна отримувати 4 825,60 грн, але за умови навчання за денною або дуальною формою.

Загалом фактичний розмір соціальної виплати вираховується індивідуально та залежить від рівня доходу конкретної сім'ї.

Хто не отримає соцвиплати

Пенсійний фонд зазначає, що державою передбачені обставини, за яких державна допомога малозабезпеченим сім'ям може не призначатися.

Наприклад, відмовити у призначенні виплат можуть, якщо працездатний член родини віком від 18 років протягом періоду врахування доходів сумарно не працював понад 3 місяці, не перебував на обліку як безробітний та за нього не сплачувався єдиний соціальний внесок у встановленому розмірі.

Втім, це правило не поширюється на окремі обставини. Наприклад, якщо особа доглядала за маленькими дітьми, людьми з інвалідністю чи пенсіонером віком від 80 років. Окремі норми прописані для родин із територій бойових дій та громад, де ускладнений доступ дітей до освіти.

Майновий стан також має значення

Органи соцзахисту перевіряють чи дійсно родина підходить під умови надання допомоги. У певних випадках відмовити можуть через кошти на рахунках, автомобіль або квартиру.

Наприклад, якщо буде встановлено, що на депозитах або банківських рахунках родини зберігається від 100 000 грн, виплату не призначать. Аналогічно, якщо було придбано ОВДП та таку суму.

Друга квартира або будинок у власності родини також є підставою для відмови, крім передбачених законодавством винятків. Якщо у сім'ї є два або більше автомобіля, випущені менше 15 років тому, допомога також не призначається.

Для фінансових операцій також встановлені чіткі правила. Соцдопомогу не дадуть, якщо протягом року перед зверненням за допомогою родина здійснила покупку або іншу операцію на 50 000 грн.

Кожній родині рекомендується попередньо уточнювати нюанси оформлення виплат, адже для кожної з перелічених вище підстав існують винятки, які залежать від конкретних обставин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що для ВПО хочуть встановити нові розміри виплат. У парламенті пропонують збільшити допомогу та 1 000 грн. Тобто, до 3 000 грн для дорослих, та 4 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали про випадки, коли можуть скасувати допомогу по безробіттю. Українцям з таким статусом необхідно повідомляти про зміну обставин протягом 3 робочих днів. Зокрема, це стосується випадків працевлаштування, переїзду або відкриття власної справи.