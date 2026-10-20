Немовля у колисці. Фото: Новини.LIVE

Цифровізація соціальної сфери в Україні зробила черговий крок убік спрощення життя новоспечених батьків. Відтепер оформити державні виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, а також щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року можна в кілька кліків через державний застосунок або портал "Дія". Новий сервіс повністю прибирає потребу збирати паперові довідки та особисто відвідувати державні органи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

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Як працює новий механізм

Завдяки цифровізації процес обробки документів мінімізує очікування на отримання державної допомоги.

Відтепер:

Заявник залишає електронну форму на порталі або в застосунку "Дія". Далі "Дія" передає документ до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), яка самостійно запитує необхідну інформацію з усіх державних реєстрів. Система автоматично формує готову розрахункову справу, після чого працівникові Пенсійного фонду України залишається лише перевірити дані та підтвердити фінальне рішення.

Для тих, хто надає перевагу особистому зверненню, залишається можливість подати заяву особисто через відділення Пенсійного фонду України, центри надання адміністративних послуг або через уповноважених осіб у територіальних громадах.

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Скільки виплачуватиме держава батькам у 2026 році

Державна допомога незастрахованим у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування жінкам, зокрема тим, які не працюють або є студентками, призначається 7 000 грн щомісяця.

Допомога по догляду за дитиною до 1 року також становить 7 000 грн. Якщо ж родина виховує дитину з інвалідністю, щомісячна виплата по догляду до досягнення одного року зростає до 10 500 грн.

Хто ще може отримати виплати

Новини.LIVE також повідомляли, що виплати також передбачені для тих, хто вирішив усиновити або взяти опіку над новонародженою дитиною протягом 2 місяців після народження. У таких випадках допомогу призначають в залежності від дня усиновлення або встановлення опіки над немовлям.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, до чого варто бути готовим батькам, які сплачують аліменти на дитину. Адже за законом назначені кошти є власністю дитини, а не матері чи батька. Батьки можуть використовувати гроші виключно на потреби дитини, а не на свої власні забаганки.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку допомогу можуть отримати малозабезпечені сім'ї у листопаді. Україна має два механізми підтримки таких родин. Першу призначають відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" і постанови Кабінету Міністрів України № 250, а другий — відповідно до постанови уряду № 371.