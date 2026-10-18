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Головна Економіка Нові правила декретних виплат: скільки грошей можуть отримати вагітні

Нові правила декретних виплат: скільки грошей можуть отримати вагітні

Ua ru
18 жовтня 2026 11:10
Допомога у зв'язку з вагітністю: які суми виплачують у 2026 році Magnific
Вагітна жінка на вулиці. Фото: Magnific

В Україні змінили правила державної допомоги жінкам, які готуються стати мамами. Тепер на фінансову підтримку можуть розраховувати навіть ті, хто офіційно ніде не працює та не має страхування. Водночас суми для працевлаштованих і безробітних жінок відрізняються, як і порядок оформлення грошей. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Скільки платять вагітним у 2026 році

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами залежить від того, чи працює жінка офіційно та чи сплачуються за неї страхові внески. Для працевлаштованих жінок сума декретних розраховується індивідуально. Після оформлення електронного лікарняного роботодавець отримує необхідні відомості та подає до Пенсійного фонду заяву на фінансування виплати.

Для безробітних жінок у 2026 році встановлено допомогу в розмірі 7 000 гривень на місяць. Таку підтримку можуть отримати також студентки. Гроші призначають одразу на весь період вагітності та пологів. Його тривалість становить:

  • 126 календарних днів — 70 до пологів і 56 після;
  • 140 календарних днів — у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей;
  • 180 календарних днів — для жінок відповідних категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як оформити виплату

Жінкам, які офіційно працюють, окремо звертатися по призначення декретних зазвичай не потрібно. Необхідні документи для фінансування виплати оформлює роботодавець.

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А ось жінкам без соціального страхування потрібно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду. Зробити це слід не пізніше шести місяців з дня народження дитини.

Звернутися можна кількома способами:

  • особисто до сервісного центру ПФУ;
  • через ЦНАП або уповноважених працівників місцевої ради;
  • онлайн через портал "Дія";
  • поштою до територіального органу Пенсійного фонду.

Для оформлення потрібно зповнити стандартну заяву. Також за наявності зазначають номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність за категорією "Вагітність та пологи". Інформацію про страховий статус жінки Пенсійний фонд перевірить через державний реєстр соціального страхування.

Хто ще може отримати допомогу

Право на виплату також мають люди, які усиновили новонароджену дитину або взяли її під опіку протягом двох місяців після народження. У цьому випадку допомогу призначать з дня усиновлення або встановлення опіки. Залежно від обставин він становить 56, 70 або 90 календарних днів. 

Раніше Новини.LIVE писали, яку соціальну допомогу зможуть отримувати малозабезпечені сім’ї в листопаді 2026 року. Сума залежить від доходів і складу родини, а перехід на базову соціальну допомогу може змінити розмір виплат. Перед поданням заяви сім’ям варто порівняти обидві програми та перевірити, чи відповідають вони умовам призначення.

Також Новини.LIVE розповідали, як базова соціальна допомога впливає на оформлення субсидії. Пенсійний фонд включає ці виплати до сукупного доходу сім’ї, який враховують під час розрахунку допомоги на комунальні послуги. Однак отримання базової допомоги не позбавляє родину права на субсидію.

виплати вагітність декрет соціальна допомога соціальний захист
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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