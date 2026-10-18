Беременная женщина на улице. Фото: Magnific

В Украине изменили правила государственной помощи женщинам, готовящимся стать мамами. Теперь на финансовую поддержку могут рассчитывать даже те, кто официально нигде не работает и не имеет страховки. При этом суммы для работающих и безработных женщин различаются, как и порядок получения денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Сколько платят беременным в 2026 году

Размер пособия в связи с беременностью и родами зависит от того, работает ли женщина официально и уплачиваются ли за нее страховые взносы. Для работающих женщин сумма декретного пособия рассчитывается индивидуально. После оформления электронного больничного работодатель получает необходимые сведения и подает в Пенсионный фонд заявление на финансирование выплаты.

Для безработных женщин в 2026 году установлено пособие в размере 7 000 гривен в месяц. Такую поддержку могут получить также студентки. Деньги назначаются сразу на весь период беременности и родов. Его продолжительность составляет:

126 календарных дней — 70 до родов и 56 после;

140 календарных дней — в случае осложненных родов или рождения двух и более детей;

180 календарных дней — для женщин соответствующих категорий, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Как оформить выплату

Женщинам, которые официально работают, отдельно обращаться за назначением декретных обычно не требуется. Необходимые документы для финансирования выплаты оформляет работодатель.

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А вот женщинам, не имеющим социального страхования, необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это следует не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Обратиться можно несколькими способами:

лично в сервисный центр ПФУ;

через ЦНАП или уполномоченных сотрудников местного совета;

онлайн через портал "Дія";

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда.

Для оформления необходимо заполнить стандартное заявление. Также, при наличии, указывается номер медицинского заключения о временной нетрудоспособности по категории "Беременность и роды". Информацию о страховом статусе женщины Пенсионный фонд проверит через государственный реестр социального страхования.

Кто еще может получить пособие

Право на выплату также имеют люди, которые усыновили новорожденного ребенка или взяли его под опеку в течение двух месяцев после рождения. В этом случае пособие назначается со дня усыновления или установления опеки. В зависимости от обстоятельств он составляет 56, 70 или 90 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE писали, какую социальную помощь смогут получать малообеспеченные семьи в ноябре 2026 года. Сумма зависит от доходов и состава семьи, а переход на базовую социальную помощь может изменить размер выплат. Перед подачей заявления семьям стоит сравнить обе программы и проверить, соответствуют ли они условиям назначения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как базовая социальная помощь влияет на оформление субсидии. Пенсионный фонд включает эти выплаты в совокупный доход семьи, который учитывается при расчете помощи на коммунальные услуги. Однако получение базовой помощи не лишает семью права на субсидию.