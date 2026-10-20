Новоиспеченные родители получат финансовую помощь через Дию: как оформить
Цифровизация социальной сферы в Украине сделала очередной шаг к упрощению жизни молодых родителей. Отныне оформить государственные выплаты в связи с беременностью и родами, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года можно в несколько кликов через государственное приложение или портал "Дія". Новый сервис полностью избавляет от необходимости собирать бумажные справки и лично посещать государственные органы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.
Как работает новый механизм
Благодаря цифровизации процесс обработки документов сводит к минимуму время ожидания получения государственной помощи.
Отныне:
- Заявитель оставляет электронную форму на портале или в приложении "Дія".
- Далее "Дія" передает документ в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая самостоятельно запрашивает необходимую информацию из всех государственных реестров.
- Система автоматически формирует готовое расчетное дело, после чего сотруднику Пенсионного фонда Украины остается лишь проверить данные и подтвердить окончательное решение.
Для тех, кто предпочитает личное обращение, остается возможность подать заявление лично через отделения Пенсионного фонда Украины, центры предоставления административных услуг или через уполномоченных лиц в территориальных общинах.
Сколько будет выплачивать государство родителям в 2026 году
Государственная помощь незастрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования женщинам, в частности тем, кто не работает или является студенткой, назначается в размере 7 000 грн ежемесячно.
Пособие по уходу за ребенком до 1 года также составляет 7 000 грн. Если же семья воспитывает ребенка с инвалидностью, ежемесячная выплата по уходу до достижения им одного года увеличивается до 10 500 грн.
Кто еще может получить выплаты
Новини.LIVE также сообщали, что выплаты предусмотрены и для тех, кто решил усыновить или взять под опеку новорожденного ребенка в течение 2 месяцев после рождения. В таких случаях пособие назначается в зависимости от даты усыновления или установления опеки над младенцем.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, к чему стоит быть готовыми родителям, которые платят алименты на ребенка. Ведь по закону назначенные средства являются собственностью ребенка, а не матери или отца. Родители могут использовать деньги исключительно на нужды ребенка, а не на свои собственные прихоти.
Также Новини.LIVE сообщали, какую помощь могут получить малообеспеченные семьи в ноябре. В Украине существует два механизма поддержки таких семей. Первый назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и постановлением Кабинета Министров Украины № 250, а второй — в соответствии с постановлением правительства № 371.