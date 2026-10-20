Младенец в колыбели. Фото: Новини.LIVE

Цифровизация социальной сферы в Украине сделала очередной шаг к упрощению жизни молодых родителей. Отныне оформить государственные выплаты в связи с беременностью и родами, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года можно в несколько кликов через государственное приложение или портал "Дія". Новый сервис полностью избавляет от необходимости собирать бумажные справки и лично посещать государственные органы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.

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Как работает новый механизм

Благодаря цифровизации процесс обработки документов сводит к минимуму время ожидания получения государственной помощи.

Отныне:

Заявитель оставляет электронную форму на портале или в приложении "Дія". Далее "Дія" передает документ в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), которая самостоятельно запрашивает необходимую информацию из всех государственных реестров. Система автоматически формирует готовое расчетное дело, после чего сотруднику Пенсионного фонда Украины остается лишь проверить данные и подтвердить окончательное решение.

Для тех, кто предпочитает личное обращение, остается возможность подать заявление лично через отделения Пенсионного фонда Украины, центры предоставления административных услуг или через уполномоченных лиц в территориальных общинах.

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Государственная помощь незастрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования женщинам, в частности тем, кто не работает или является студенткой, назначается в размере 7 000 грн ежемесячно.

Пособие по уходу за ребенком до 1 года также составляет 7 000 грн. Если же семья воспитывает ребенка с инвалидностью, ежемесячная выплата по уходу до достижения им одного года увеличивается до 10 500 грн.

Кто еще может получить выплаты

Новини.LIVE также сообщали, что выплаты предусмотрены и для тех, кто решил усыновить или взять под опеку новорожденного ребенка в течение 2 месяцев после рождения. В таких случаях пособие назначается в зависимости от даты усыновления или установления опеки над младенцем.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, к чему стоит быть готовыми родителям, которые платят алименты на ребенка. Ведь по закону назначенные средства являются собственностью ребенка, а не матери или отца. Родители могут использовать деньги исключительно на нужды ребенка, а не на свои собственные прихоти.

Также Новини.LIVE сообщали, какую помощь могут получить малообеспеченные семьи в ноябре. В Украине существует два механизма поддержки таких семей. Первый назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и постановлением Кабинета Министров Украины № 250, а второй — в соответствии с постановлением правительства № 371.