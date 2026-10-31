Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада 2026 року українці з інвалідностями І, II та III груп продовжать отримувати гарантовані державою виплати. Водночас загального підвищення таких пенсій до кінця року не передбачено. Залежно від категорії та групи інвалідності мінімальні суми можуть становити понад 18 000 грн, однак це переважно стосується громадян, для яких діють окремі гарантії.

Які мінімальні суми виплачуватимуть людям з інвалідністю у листопаді, розбиралися Новини.LIVE.

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Мінімальні пенсії по інвалідності з 1 листопада

За роз'ясненням Пенсійного фонду, для більшості громадян пенсія по інвалідності вираховується як відсоток від пенсії за віком, яку особа могла б отримувати. Тобто остаточна сума залежить від тривалості страхового стажу та офіційного доходу.

Відсоток визначається залежно від групи інвалідності:

І група інвалідності — 100% пенсії за віком;

II група інвалідності — 90% пенсії за віком;

III група інвалідності — 50% пенсії за віком.

Держава передбачила мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю. У 2026 році виплата не може бути меншою за 2 595 грн. Однак для деяких категорій діють особливі умови пенсійного забезпечення, тому навіть в людей з однаковою групою інвалідності виплати можуть суттєво відрізнятися.

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Окремі правила для військових з інвалідністю

Підвищена мінімальна пенсія по інвалідності передбачена для військових з інвалідністю, які проходили строкову військову службу. Конкретна сума залежить від групи інвалідності та правил, за якими призначається пенсія, але орієнтовна мінімальна планка починається з 7 100 грн для третьої групи інвалідності та може перевищувати 8 116 грн в осіб з першою групою.

Пенсії для ветеранів з інвалідністю

Учасники бойових дій та ветерани війни, які отримали інвалідність під час несення служби, можуть претендувати на значно вищі виплати, ніж інші категорії людей з інвалідністю.

Сума пенсії залежить від групи:

І група інвалідності — мінімум 18 885 грн;

II група інвалідності — щонайменше 15 494 грн;

III група інвалідності — мінімум 10 625 грн.

Гарантії для людей з інвалідністю через катастрофу на ЧАЕС

Якщо встановлена інвалідність пов'язана з аварією на Чорнобильській АЕС, також передбачені підвищені гарантії. За інформацією ПФУ, для українців з першою групою мінімальна пенсія складає 11 048 грн, з другою — 8 838 грн, а з третьою — 6813 грн.

Окремий порядок обчислення пенсій передбачений для ліквідаторів катастрофи. Для них мінімальний розмір пенсії у 2026 році становить:

для осіб з інвалідністю І групи – 20 653 грн;

для осіб з інвалідністю II групи – 16 522 грн;

для осіб з інвалідністю III групи – 12 392 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що малозабезпечені сім'ї можуть втратити право на виплати. Відмовити можуть через великі покупки та гроші на депозитних рахунках. Також допомогу не призначать, якщо родина володіє більше ніж однією квартирою чи будинком.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці з інвалідністю II групи мають право на низку пільг. У певних випадках надається допомога на опалення, світло та газ. Також можна можна розраховувати на особливі умови праці.