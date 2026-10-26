Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Україні з інвалідністю II групи мають значні обмеження у повсякденному житті. Такі люди можуть самостійно пересуватися з допомогою технічних засобів та працювати у спеціальних умовах, але потребують періодичної підтримки як від близьких, так і з боку держави. Саме тому для цієї категорії передбачено низку гарантій, зокрема пенсії, знижки на ліки, транспорт та комунальні послуги.

Які виплати та пільги будуть отримувати люди з другою групою інвалідності у листопаді, розбиралися Новини.LIVE.

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Пенсія та соцдопомога з 1 листопада

Як зазначає Пенсійний фонд, громадяни з другою групою інвалідності мають право на пенсію, яка становить 90% від суми, яку особа отримувала б за віком за наявності повного страхового стажу. Сума виплати визначається індивідуально з урахуванням розміру зарплати та відпрацьованих років.

У разі браку стажу призначається соціальна допомога, яка не може бути нижче 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це орієнтовно 2 076 грн. Водночас для громадян, яким інвалідність встановлена з дитинства, сума фіксована й не залежить від тривалості стажу.

Особливі умови для УБД та ліквідаторів ЧАЕС

Учасники бойових дій, які отримали другу групу інвалідності, отримують 80% грошового забезпечення. При цьому сума не може бути нижче 13 822 грн.

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Право на підвищені виплати передбачено і для українців, які мають статус ліквідатора катастрофи на Чорнобильській АЕС. Для них мінімальна пенсія складає 7 884 грн.

Медичні пільги та санаторне лікування

Друга група інвалідності дає право купувати рецептурні ліки зі знижкою 50%, а якщо пенсія або соцдопомога не перевищує мінімального розміру — препарати можна отримати безкоштовно.

Безплатно або з частковою компенсацією можна отримати протези, крісла-коляски, слухові апарати, спеціальні матраци та інші технічні засоби, залежно від потреб людини. Якщо такі засоби купуються людиною за власні кошти, держава відшкодовує вартість в межах граничних цін.

Раз на рік українці з II групою інвалідності можуть оформити путівку на санаторно-курортне лікування. Вона надається безплатно за медичними показаннями.

Пільги на транспорт

Автобусами, метро, трамваями та тролейбусами можна користуватися безплатно. Особи з другою групою інвалідності, які проживають у столиці, можуть оформити "картку киянина" в Ощадбанку та активувати її в управлінні соцзахисту, щоб користуватися пільгою.

У період з 1 жовтня по 15 травня діє 50% знижки для купівлі квитків на потяг, літак, річковий транспорт та автобуси. Пільга поширюється як на державні, так і на приватні підприємства.

Допомога на опалення, електроенергію та газ

Для II групи інвалідності не передбачено пільги на житлово-комунальні послуги, однак кожен може оформити субсидію, якщо витрати на платіжки перевищують певний відсоток доходу.

Якщо ж група інвалідності була отримана внаслідок певних професійних захворювань або війни, надається знижка на газ, світло та опалення у розмірі 50-100%.

Особливі умови праці для II групи

Під час працевлаштування людей з другою групою інвалідності для них не встановлюється випробувальний термін. Також роботодавець має створити індивідуальний графік, залежно від потреб та можливостей людини. Наприклад, забороняються нічні зміни без згоди працівника. За необхідності можуть встановити скорочений робочий день чи неповний тиждень.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонерам, які потребують догляду через стан здоров'я, виплатять надбаки. Для цього необхідно подати відповідну заяву та документи. Розмір доплати складає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці за кордоном можуть оформити інвалідність дистанційно. Процедура буде легшою, якщо людина перебуває в країні, з якою Україна має спеціальну угоду. Достатньо пройти медичні обстеження, а іноземні установи передадуть документи до ПФУ.