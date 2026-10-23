Військовослужбовці ЗСУ на позиції. Фото: Новини.LIVE

Захисники та Захисниці України, які отримали статус учасника бойових дій мають право на спеціальну доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак через певні фактори додаткові гроші можуть не виплачуватися. Щоб уникнути таких ситуацій важливо уважно комунікувати з Пенсійним фондом та перевіряти документи.

Як уникнути проблем з нарахуванням виплат, пояснила пенсійний юрист Тетяна Ходіневич, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скільки грошей можна недоотримати

Тетяна Ходіневич розібрала випадок, який трапився з її клієнтом. Чоловік вернувся до сервісного центру Пенсійного фонду та подав заяву на пільгу. Документ зареєстрували, однак, за словами фахівчині, чоловікові не запропонували окремо подати заяву на перерахунок пенсії.

У результаті він протягом півтора року недоотримував понад 600 гривень щомісяця. За 18 місяців втрата коштів перевищила позначку в 11 000 грн.

Як правильно перерахувати пенсію

Для правильно перерахунку пенсії учаснику бойових дій необхідно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву. До неї потрібно додати посвідчення учасника бойових дій та довідку про безпосередню участь у бойових діях.

Читайте також:

Як зазначає юристка, після оформлення документів до пенсії можуть встановити надбавку в розмірі 648 гривень. Крім того, за певних умов може бути перерахований основний розмір виплати, якщо він менший за 225% прожиткового мінімуму.

На що треба звертати увагу УБД

Пенсіонерам, які мають статус учасника бойових дій, варто уточнити в Пенсійному фонді, чи враховані під час нарахування пенсії всі належні надбавки та підвищення. Якщо виплати не відповідають очікуванням, можна подати заяву для проведення перерахунку та попросити пояснити, як сформовано розмір пенсії.

Перед зверненням рекомендують перевірити перелік необхідних документів і підстави для призначення доплат. Сам факт подання заяви на одну пільгу не означає, що всі інші можливі виплати призначать автоматично.

Які надбавки гарантує статус УБД

Згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на низку доплат та підвищень, розмір яких залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Серед основних:

учасникам бойових дій — 25% прожиткового мінімуму;

особам з інвалідністю I групи внаслідок війни — 50% прожиткового мінімуму;

особам з інвалідністю II групи — 40% прожиткового мінімуму;

особам з інвалідністю III групи — на 30% прожиткового мінімуму.

Раніше Новини.LIVE писали, для українців, які оплачують навчання своїх дітей діє можливість отримати податкову знижку та повернути частину грошей. Однак, для військовослужбовців встановлені інші правила. Захисники отримують грошове забезпечення, а не зарплату, а тому не мають права на такий вид пільги.

Також Новини.LIVE інформували, що військові можуть отримати від держави виплату на оздоровлення. Претендувати на допомогу можуть як ті, хто служить за контрактом, так і мобілізовані. Кошти можна використати для оплати медичного обстежання та фізичного відновлення.