Военнослужащие ВСУ на позиции. Фото: Новини.LIVE

Защитники и защитницы Украины, получившие статус участника боевых действий, имеют право на специальную доплату к пенсии в размере 25 % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако в силу определенных факторов дополнительные средства могут не выплачиваться. Чтобы избежать таких ситуаций, важно внимательно общаться с Пенсионным фондом и проверять документы.

Как избежать проблем с начислением выплат, объяснила юрист по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич, передают Новини.LIVE.

Реклама

Сколько денег можно недополучить

Татьяна Ходиневич разобрала случай, который произошел с ее клиентом. Мужчина обратился в сервисный центр Пенсионного фонда и подал заявление на льготу. Документ зарегистрировали, однако, по словам специалиста, мужчине не предложили отдельно подать заявление на перерасчет пенсии.

В результате он в течение полутора лет недополучал более 600 гривен ежемесячно. За 18 месяцев потеря средств превысила отметку в 11 000 грн.

Как правильно пересчитать пенсию

Для правильного перерасчета пенсии участнику боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление. К нему нужно приложить удостоверение участника боевых действий и справку о непосредственном участии в боевых действиях.

Читайте также:

Как отмечает юрист, после оформления документов к пенсии может быть установлена надбавка в размере 648 гривен. Кроме того, при определенных условиях может быть пересчитан основной размер выплаты, если он меньше 225% прожиточного минимума.

На что следует обратить внимание участникам боевых действий

Пенсионерам, имеющим статус участника боевых действий, следует уточнить в Пенсионном фонде, учтены ли при начислении пенсии все положенные надбавки и повышения. Если выплаты не соответствуют ожиданиям, можно подать заявление о перерасчете и попросить объяснить, как сформирован размер пенсии.

Перед обращением рекомендуется проверить перечень необходимых документов и основания для назначения доплат. Сам факт подачи заявления на одну льготу не означает, что все остальные возможные выплаты будут назначены автоматически.

Какие надбавки гарантирует статус УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на ряд надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Среди основных:

участникам боевых действий — 25 % прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью I группы вследствие войны — 50 % прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью II группы — 40 % прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью III группы — 30% прожиточного минимума.

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев, оплачивающих обучение своих детей, существует возможность получить налоговую скидку и вернуть часть денег. Однако для военнослужащих установлены другие правила. Военнослужащие получают денежное довольствие, а не зарплату, и поэтому не имеют права на такую льготу.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные могут получить от государства выплату на оздоровление. Претендовать на помощь могут как те, кто служит по контракту, так и мобилизованные. Средства можно использовать для оплаты медицинского обследования и физического восстановления.