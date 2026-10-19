Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые оплачивают обучение своих детей, могут вернуть часть денег в виде налоговой скидки. Однако для военнослужащих действуют другие правила, даже если они регулярно уплачивают подоходный налог. Известно, почему военнослужащие не могут воспользоваться такой льготой и как им вместо этого компенсируют удержанный налог.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение "Налогового консультанта".

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Почему военным не предоставляют налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Однако воспользоваться таким правом могут только те украинцы, которые получают доход в виде зарплаты.

Военнослужащие же получают денежное довольствие, в которое входят должностной оклад, выплаты по званию, надбавки, доплаты, премии и другие вознаграждения. И хотя с этих денег также удерживается НДФЛ, для целей налоговой скидки они не считаются зарплатой.

Поэтому военнослужащий, получающий денежное довольствие, не может оформить налоговую скидку за оплату обучения своего ребенка. Это касается и других расходов, дающих право на такую скидку гражданским украинцам.

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Как военным компенсируют уплаченный налог

Для военнослужащих действует другой механизм. Согласно постановлению Кабмина № 44, им должны возвращать весь НДФЛ, удерживаемый из выплат, в виде денежной компенсации.

То есть военнослужащий получает обратно ту же сумму, независимо от того, тратил ли он деньги на обучение детей или на другие нужды. Поэтому дополнительно оформить налоговую скидку по этим выплатам он уже не может.

Что делать, если компенсацию НДФЛ не выплачивают

Если военнослужащий заметил, что из его денежного довольствия удерживают НДФЛ, но никакой компенсации он не получает, стоит обратиться в бухгалтерский отдел. Там можно выяснить, почему деньги не начислили и как решить вопрос с выплатой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о пособии военнослужащим на оздоровление. Ежегодную помощь назначают на основании месячного денежного довольствия, а для ее оформления нужно подать рапорт командиру. Если средства задерживают или отказывают в выплате, военнослужащий может обратиться в высшее командование с жалобой.

Также Новини.LIVE писали, на какую помощь могут рассчитывать военные после плена. Закон предусматривает денежные выплаты, реабилитацию и сохранение рабочего места. Чтобы воспользоваться этими правами, необходимо оформить официальный статус и подать подтверждающие документы.