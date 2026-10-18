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Главная Экономика Социальные гарантии для освобожденных из плена: какие выплаты и льготы можно получить

Социальные гарантии для освобожденных из плена: какие выплаты и льготы можно получить

Ua ru
18 октября 2026 10:05
Выплаты и льготы военнослужащим, освобожденным из плена: что гарантирует государство в октябре Новини.LIVE
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, вернувшиеся из российского плена или до сих пор находящиеся в неволе, имеют право на государственную помощь, социальные льготы и финансовые гарантии. В частности, законодательство предусматривает единовременные и ежегодные выплаты, медицинскую и психологическую реабилитацию, сохранение рабочего места и денежного обеспечения. Для оформления части гарантий необходимо получить официальный статус.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Какую государственную помощь могут получить военнопленные

Социальная и правовая защита военнослужащих, находящихся в плену или вернувшихся из него, регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Закон предусматривает для таких граждан комплекс социальных гарантий. В частности, после установления соответствующего статуса они могут претендовать на:

  • единовременную государственную денежную помощь;
  • ежегодную государственную денежную помощь, которую при определенных законом условиях могут получать и члены семьи во время пребывания военнослужащего в плену;
  • медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь;
  • социальные услуги, а также поддержку в профессиональной и социальной адаптации;
  • льготное санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости;
  • первоочередное обеспечение жильем из фондов временного проживания;
  • сохранение рабочего места на весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения;
  • единовременное получение ваучера на переквалификацию или повышение квалификации;
  • освобождение от определенных финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение шести месяцев после освобождения, а также возможность реструктуризации долгов;
  • целевая поддержка для получения образования в государственных и муниципальных учреждениях.

Конкретные условия получения каждой льготы зависят от законодательства и соответствующих правительственных решений.

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Сохраняется ли денежное довольствие во время пребывания в плену

За военнослужащими, попавшими в плен, сохраняется право на выплату денежного довольствия. Военнослужащий может заранее оформить письменное распоряжение в произвольной форме, указав лиц, которым должны перечисляться эти средства.

Если такого документа нет, денежное довольствие выплачивается супруге или супругу, законным представителям детей или родителям в соответствии с установленным законодательством порядком.

Кроме того, на военнопленных, являющихся военнослужащими или ветеранами войны, распространяются социальные гарантии, предусмотренные законами Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Важно учитывать, что перечень льгот не является исчерпывающим. Порядок назначения выплат и реализации социальных гарантий уточняется постановлениями Кабинета Министров Украины и приказами профильных министерств.

Как оформить статус лица, лишенного личной свободы

Чтобы воспользоваться предусмотренными законом гарантиями, необходимо установить официальный статус лица, лишенного личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Для этого военнослужащий, член его семьи или законный представитель должен подать соответствующее заявление в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обстоятельства лишения личной свободы. В частности, могут понадобиться:

  • справка о пребывании в местах лишения свободы с указанием соответствующего периода или документ об участии в добровольческом формировании;
  • выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований, если в отношении лица ведется соответствующее уголовное производство;
  • сообщение органов Сил безопасности и обороны в отношении данного лица.

Полный перечень документов зависит от обстоятельств дела и требований действующего порядка оформления статуса.

Поданные материалы рассматривает специальная комиссия. По результатам проверки она принимает решение об установлении соответствующего статуса.

После положительного решения сведения о лице вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Оформление статуса является важным шагом для реализации предусмотренных законодательством прав. В то же время для получения отдельных выплат и льгот могут потребоваться дополнительные заявления и документы, а условия их назначения определяются соответствующими нормативными актами.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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