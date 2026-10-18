Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці, які повернулися з російського полону або досі перебувають у неволі, мають право на державну допомогу, соціальні пільги та фінансові гарантії. Зокрема, законодавство передбачає одноразові й щорічні виплати, медичну та психологічну реабілітацію, збереження робочого місця й грошового забезпечення. Для оформлення частини гарантій необхідно отримати офіційний статус.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Яку державну допомогу можуть отримати військовополонені

Соціальний і правовий захист військовослужбовців, які перебувають у полоні або повернулися з нього, регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Закон передбачає для таких громадян комплекс соціальних гарантій. Зокрема, після встановлення відповідного статусу вони можуть претендувати на:

одноразову державну грошову допомогу;

щорічну державну грошову допомогу, яку за визначених законом умов можуть отримувати й члени сім’ї під час перебування військовослужбовця в полоні;

медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу;

соціальні послуги, а також підтримку для професійної та соціальної адаптації;

пільгове санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості;

першочергове забезпечення житлом із фондів тимчасового проживання;

збереження робочого місця на весь період полону та протягом шести місяців після звільнення;

одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від певних фінансових зобов’язань і штрафів на період полону та протягом шести місяців після звільнення, а також можливість реструктуризації боргів;

цільову підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах.

Конкретні умови отримання кожної пільги залежать від законодавства та відповідних урядових рішень.

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Чи зберігається грошове забезпечення під час полону

За військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігається право на виплату грошового забезпечення. Військовий може заздалегідь оформити письмове розпорядження у довільній формі, визначивши осіб, яким мають перераховувати ці кошти.

Якщо такого документа немає, грошове забезпечення виплачують дружині або чоловікові, законним представникам дітей чи батькам відповідно до встановленого законодавством порядку.

Крім того, на військовополонених, які є військовослужбовцями або ветеранами війни, поширюються соціальні гарантії, передбачені законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Важливо враховувати, що перелік пільг не є вичерпним. Порядок призначення виплат і реалізації соціальних гарантій уточнюється постановами Кабінету Міністрів України та наказами профільних міністерств.

Як оформити статус особи, позбавленої особистої свободи

Щоб скористатися передбаченими законом гарантіями, необхідно встановити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Для цього військовослужбовець, член його сім’ї або законний представник має подати відповідну заяву до Міністерства розвитку громад та територій України.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують обставини позбавлення особистої свободи. Зокрема, можуть знадобитися:

довідка про перебування в місцях несвободи із зазначенням відповідного періоду або документ про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, якщо щодо особи є відповідне кримінальне провадження;

повідомлення органів Сил безпеки та оборони стосовно цієї особи.

Повний перелік документів залежить від обставин справи та вимог чинного порядку оформлення статусу.

Подані матеріали розглядає спеціальна комісія. За результатами перевірки вона ухвалює рішення щодо встановлення відповідного статусу.

Після позитивного рішення відомості про людину вносять до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Оформлення статусу є важливим кроком для реалізації передбачених законодавством прав. Водночас для отримання окремих виплат і пільг можуть знадобитися додаткові заяви та документи, а умови їх призначення визначаються відповідними нормативними актами.

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