Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE

Українці, які платять за навчання своїх дітей, можуть повернути частину грошей через податкову знижку. Однак для військовослужбовців діють інші правила, навіть якщо вони регулярно сплачують податок з доходів. Відомо, чому захисники не можуть скористатися такою знижкою та як їм натомість компенсують утриманий податок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення "Податкового консультанта".

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Чому військовим не дають податкову знижку

Податкова знижка дозволяє повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Однак скористатися таким правом можуть лише ті українці, які отримують дохід у вигляді зарплати.

Військовослужбовці натомість отримують грошове забезпечення, до якого входять посадовий оклад, виплати за званням, надбавки, доплати, премії та інші винагороди. І хоча з цих грошей також утримують ПДФО, для податкової знижки вони не вважаються зарплатою.

Тому військовий, який отримує грошове забезпечення, не може оформити податкову знижку за оплату навчання своєї дитини. Це стосується й інших витрат, які дають право на таку знижку цивільним українцям.

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Як військовим компенсують сплачений податок

Для військових діє інший механізм. За постановою Кабміну №44, їм мають повертати весь ПДФО, який утримують з виплат, у вигляді грошової компенсації.

Тобто військовий отримує назад таку ж суму, незалежно від того, чи витрачав він гроші на навчання дітей або інші потреби. Тому додатково оформити податкову знижку з цих виплат він вже не може.

Що робити, якщо компенсацію ПДФО не виплачують

Якщо військовий помітив, що з його грошового забезпечення утримують ПДФО, але ніякої компенсації він не отримує, варто звернутися до бухгалтерського підрозділу. Там можна з'ясувати, чому гроші не нарахували та як вирішити питання з виплатою.

Раніше Новини.LIVE розповідали про допомогу військовим на оздоровлення. Щорічну допомогу призначають на підставі місячного грошового забезпечення, а для її оформлення потрібно подати рапорт командиру. Якщо кошти затримують або відмовляють у виплаті, військовий може звернутися до вищого командування зі скаргою.

Також Новини.LIVE писали, на яку допомогу можуть розраховувати військові після полону. Закон передбачає грошові виплати, реабілітацію та збереження робочого місця. Щоб скористатися цими правами, потрібно оформити офіційний статус і подати підтверджувальні документи.