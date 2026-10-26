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Главная Экономика Льготы и пенсия для людей с инвалидностью: сколько будут платить II группе в ноябре

Льготы и пенсия для людей с инвалидностью: сколько будут платить II группе в ноябре

Ua ru
26 октября 2026 18:15
Выплаты и льготы для людей с инвалидностью II группы: какие суммы с 1 ноября УНИАН
Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Украинцы с инвалидностью II группы сталкиваются со значительными ограничениями в повседневной жизни. Такие люди могут самостоятельно передвигаться с помощью технических средств и работать в специальных условиях, но нуждаются в периодической поддержке как со стороны близких, так и со стороны государства. Именно поэтому для этой категории предусмотрен ряд гарантий, в частности пенсии, скидки на лекарства, транспорт и коммунальные услуги.

Какие выплаты и льготы будут получать люди со второй группой инвалидности в ноябре, разбирались Новини.LIVE.

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Пенсия и социальная помощь с 1 ноября

Как отмечает Пенсионный фонд, граждане со второй группой инвалидности имеют право на пенсию, которая составляет 90% от суммы, которую человек получал бы по возрасту при наличии полного страхового стажа. Сумма выплаты определяется индивидуально с учетом размера зарплаты и отработанных лет.

В случае недостаточного стажа назначается социальная помощь, которая не может быть ниже 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это ориентировочно 2 076 грн. В то же время для граждан, которым инвалидность установлена с детства, сумма фиксирована и не зависит от продолжительности стажа.

Особые условия для участников боевых действий и ликвидаторов ЧАЭС

Участники боевых действий, получившие вторую группу инвалидности, получают 80% денежного обеспечения. При этом сумма не может быть ниже 13 822 грн.

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Право на повышенные выплаты предусмотрено и для украинцев, имеющих статус ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для них минимальная пенсия составляет 7 884 грн.

Медицинские льготы и санаторное лечение

Вторая группа инвалидности дает право покупать рецептурные лекарства со скидкой 50%, а если пенсия или социальная помощь не превышает минимального размера — препараты можно получить бесплатно.

Бесплатно или с частичной компенсацией можно получить протезы, инвалидные коляски, слуховые аппараты, специальные матрасы и другие технические средства, в зависимости от потребностей человека. Если такие средства приобретаются человеком за собственные средства, государство возмещает стоимость в пределах предельных цен.

Раз в год украинцы с II группой инвалидности могут оформить путевку на санаторно-курортное лечение. Она предоставляется бесплатно по медицинским показаниям.

Льготы на транспорт

Автобусами, метро, трамваями и троллейбусами можно пользоваться бесплатно. Лица со второй группой инвалидности, проживающие в столице, могут оформить "карту киевлянина" в "Ощадбанке" и активировать ее в управлении социальной защиты, чтобы воспользоваться льготой.

В период с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на покупку билетов на поезд, самолет, речной транспорт и автобусы. Льгота распространяется как на государственные, так и на частные предприятия.

Пособие на отопление, электроэнергию и газ

Для II группы инвалидности не предусмотрены льготы на жилищно-коммунальные услуги, однако каждый может оформить субсидию, если расходы на коммунальные платежи превышают определенный процент дохода.

Если же группа инвалидности была получена в результате определенных профессиональных заболеваний или войны, предоставляется скидка на газ, свет и отопление в размере 50-100 %.

Особые условия труда для II группы

При трудоустройстве людей со второй группой инвалидности для них не устанавливается испытательный срок. Также работодатель должен составить индивидуальный график в зависимости от потребностей и возможностей человека. Например, запрещены ночные смены без согласия работника. При необходимости может быть установлен сокращенный рабочий день или неполная рабочая неделя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионерам, нуждающимся в уходе по состоянию здоровья, будут выплачиваться надбавки. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы. Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы за рубежом могут оформить инвалидность дистанционно. Процедура будет проще, если человек находится в стране, с которой у Украины есть специальное соглашение. Достаточно пройти медицинские обследования, а иностранные учреждения передадут документы в ПФУ.

выплаты пенсии инвалидность льготы Пенсионный Фонд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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