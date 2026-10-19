Пассажир с инвалидностью возле самолета. Фото: УНИАН

Украинцы, которые сейчас проживают за рубежом, могут оформить или продлить инвалидность без поездки на родину. Для этого можно использовать медицинские документы, полученные в другой стране. Однако порядок оформления зависит от того, где именно находится человек.

Как все сделать дистанционно и куда обращаться, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Где проще всего оформить инвалидность заочно

Если человек находится в стране, с которой у Украины есть специальное соглашение, процедура будет проще. Достаточно пройти необходимые медицинские обследования по месту жительства. Далее иностранные учреждения сами передадут документы в Пенсионный фонд Украины, а оттуда — в Центр оценки функционального состояния лица.

Там медицинские заключения переведут на украинский язык, рассмотрят и примут решение. Лично приезжать в Украину для этого обычно не требуется.

Такой порядок действует для украинцев, легально проживающих в девяти странах:

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Польше;

Испании;

Чехии;

Болгарии;

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Португалии;

Словакии.

Что делать, если страны нет в списке

Украинцы, проживающие в других странах, также могут оформить или продлить инвалидность дистанционно. Эта возможность действует во время военного положения и еще три месяца после его окончания. При этом документы, выданные в России и Беларуси, для такой процедуры не принимаются.

Сначала необходимо собрать медицинские документы от врачей в стране проживания. В них должны быть указаны:

диагноз с кодом по международной классификации болезней МКБ-10;

информация о степени нарушения функций организма;

результаты анализов, обследований и заключения врачей.

Все документы необходимо перевести на украинский язык и заверить перевод. После этого их нужно отправить своему врачу в Украине. Подойдут электронная почта, мессенджер, социальные сети или обычная почта.

Врач ознакомится с документами и решит, есть ли основания направить человека на оценку инвалидности. Если направление будет оформлено, специальная группа врачей сможет рассмотреть дело без личного присутствия человека или провести оценку посредством видеосвязи.

Куда обратиться, если возникли трудности

Если человек запутался в документах или у него возникли вопросы по оформлению инвалидности, можно бесплатно проконсультироваться с юристами. Для этого работают телефоны системы бесплатной юридической помощи:

0 800 213 103 — для звонков из Украины, бесплатно;

+38 044 363 10 41 — для звонков из-за рубежа, по тарифам мобильного оператора.

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Также Новини.LIVE писали о том, кто может получить 100% скидку на коммунальные услуги. Такая льгота доступна людям с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп независимо от доходов семьи. Однако компенсация действует в пределах установленных социальных нормативов, а за потребление сверх них придется доплачивать.