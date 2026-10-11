Льготы для людей с инвалидностью в 2026 году: кому государство оплатит 100% стоимости коммунальных услуг

Мужчина за столом на фоне квитанции и денег. Фото: Новини.LIVE

Счета за свет, газ и отопление отнимают львиную долю семейного бюджета. Однако некоторым украинцам государство может компенсировать полную стоимость коммунальных услуг. Такая поддержка, в частности, доступна некоторым категориям людей с инвалидностью. Известно, кто именно может воспользоваться льготой и на каких условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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Кто имеет право на 100% компенсацию коммунальных услуг

В Пенсионном фонде пояснили, что люди с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп имеют право на стопроцентную скидку на услуги ЖКХ. При этом доход не играет роли — льготу предоставят независимо от того, сколько зарабатывают члены семьи.

Компенсировать могут следующие коммунальные услуги:

газ и его распределение;

электроэнергию и распределение;

отопление и горячую воду;

холодную воду и водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

управление многоквартирным домом.

Также возможна скидка на сжиженный газ в баллонах, а для домов без централизованного отопления — на твердое и жидкое печное топливо.

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Однако 100% стоимости компенсируют только в том случае, если семья не превышает социальные нормативы. Если же электроэнергию, газ или воду потребляют сверх нормы, разницу придется оплачивать из собственного кармана.

Для отопления установлена своя нормативная площадь — 21 квадратный метр на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью. Для семей, в которых проживают только нетрудоспособные люди, предусмотрена двойная норма.

Как оформить льготу

Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд — через сервисный центр ПФУ или подать документы онлайн. Важно, что право на такую скидку должно быть подтверждено в соответствующем реестре льготников.

Получат ли скидку другие украинцы с инвалидностью

Стоимость коммунальных услуг покрывают только тем, кто получил инвалидность именно в результате войны. В то же время украинцы, имеющие небольшие доходы и нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг, могут обратиться за жилищной субсидией.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько могут получать украинцы с инвалидностью I группы в октябре. Для людей с общим заболеванием минимальная пенсия составляет 3 725 гривен, а для военных и чернобыльцев предусмотрены значительно более высокие гарантированные суммы. Размер выплаты также зависит от причины инвалидности, стажа и статуса человека.

Также Новини.LIVE рассказывали о выплатах детям и взрослым с инвалидностью с детства с 2027 года. Для детей суммы составят от 8 000 гривен, а при необходимости постоянного ухода — до 16 000 гривен в месяц. Для взрослых размер пособия будет зависеть от группы инвалидности, а тем, кто уже получает надбавку на уход, выплаты пересчитают без подачи нового заявления.