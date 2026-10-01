От 2 595 до 20 653 гривен: какие выплаты получат украинцы с I группой инвалидности в октябре

Женщина с инвалидностью. Фото: Magnific

Украинцы с I группой инвалидности имеют право на гарантированные выплаты от государства. Их размеры могут варьироваться в зависимости от стажа, дохода и других факторов. Наибольшие выплаты получают военные пенсионеры и чернобыльцы. Известно, кто и сколько денег получит в октябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Если инвалидность связана с общим заболеванием

Для большинства людей с I группой инвалидности пособие назначают на основе их пенсии по возрасту. Для I группы это 100% такой пенсии. То есть единой суммы для всех нет — у каждого выплата может отличаться в зависимости от заработка и страхового стажа.

В октябре 2026 года люди с I группой инвалидности получат не менее 3 725 гривен. Это минимальная выплата, если у человека есть необходимый стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность:

для людей до 25 лет достаточно одного года;

в возрасте от 54 до 59 лет требуется 10 лет стажа;

для тех, кому уже за 60, необходимо иметь 15 лет стажа.

Если страхового стажа недостаточно

Когда человек не имеет права на пенсию, он может получать государственную социальную помощь в размере 100% прожиточного минимума — 2 595 гривен в месяц. Для людей с инвалидностью I группы такая помощь назначается независимо от дохода.

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Если инвалидность получена в результате войны

Здесь суммы значительно выше. Для военнослужащих с инвалидностью I группы пенсия рассчитывается исходя из денежного обеспечения. Основная выплата составляет 100% этой суммы и не зависит от страхового стажа. При этом в октябре минимальная выплата для людей должна составлять не менее 18 885 гривен.

Если же инвалидность получена во время службы, но не связана с боевыми действиями, пенсия рассчитывается в размере 70% от денежного довольствия. Для военнослужащих срочной службы минимальный порог составляет 8 116,59 гривен. Для других категорий военных (контрактников, офицеров) минимальная сумма зависит от звания, должности и статуса.

Если инвалидность связана с Чернобылем

Для этой категории украинцев минимальная пенсия в октябре составляет 11 048,25 гривен. Но для участников ликвидации суммы могут быть больше.

Если человек был ликвидатором и имеет I группу инвалидности, связанную с Чернобыльской катастрофой, ему выплатят не менее 20 653,55 гривен.

Какие доплаты могут увеличить выплату

Некоторые украинцы могут получать дополнительные выплаты и пособие по уходу. Его могут назначить людям с инвалидностью с детства I группы:

• для подгруппы А (людей, которым требуется постоянный уход) размер пособия вместе с надбавкой составляет 9 018 гривен. То есть к базовому пособию в размере 2 595 гривен добавляется надбавка на уход в размере 6 423,90 гривен;

• для подгруппы Б в целом выплачивается 4 722 гривны (надбавка на уход составляет 2 127,90 гривен).

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменятся выплаты детям и людям с инвалидностью с детства в 2027 году. Пособие будет состоять из базовой суммы и надбавки на уход, если в этом есть необходимость. Ежемесячные выплаты будут составлять от 3 000 до 16 000 гривен, а тем, кому надбавку уже назначили, ее пересчитают без подачи нового заявления.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие штрафы грозят водителям за нарушение правил парковки для людей с инвалидностью. За незаконное занятие специального места или создание препятствий водителям-льготникам могут оштрафовать на 1 020–1 700 гривен. За неуплату обычной платы за парковку также предусмотрен штраф, размер которого зависит от тарифа парковки.