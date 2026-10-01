Від 2 595 до 20 653 гривень: які виплати отримають українці з I групою інвалідністю у жовтні

Жінка з інвалідністю. Фото: Magnific

Українці з І групою інвалідності мають право на гарантовані виплати від держави. Їх суми можуть відрізнятися в залежності від стажу, доходу та інших факторів. Найбільше виплачують військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Відомо, хто і скільки грошей отримає у жовтні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Якщо інвалідність пов’язана з загальним захворюванням

Для більшості людей з I групою інвалідності допомогу призначають на основі їхньої пенсії за віком. Для I групи це 100% такої пенсії. Тобто однакової суми для всіх немає — у кожного виплата може відрізнятися залежно від заробітку та страхового стажу.

У жовтні 2026 року люди з I групою інвалідності отримають щонайменше 3 725 гривень. Це мінімальна виплата, якщо людина має необхідний стаж. Його кількість залежить від віку, в якому встановили інвалідність:

для людей до 25 років достатньо одного року;

у віці від 54 до 59 років потрібно 10 років стажу;

для тих, кому вже за 60, необхідно мати 15 років стажу.

Якщо страхового стажу недостатньо

Коли людина не має права на пенсію, вона може отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 100% прожиткового мінімуму — 2 595 гривень на місяць. Для людей з інвалідністю I групи така допомога призначається незалежно від доходу.

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Тут суми значно вищі. Для військовослужбовців з I групою інвалідності пенсію рахують від грошового забезпечення. Основна виплата становить 100% цієї суми і не залежить від страхового стажу. При цьому у жовтні мінімальна виплата для людей має становити не менше 18 885 гривень.

Якщо ж інвалідність отримана під час служби, але не пов’язана з бойовими діями, пенсію рахують у розмірі 70% від грошового забезпечення. Для військовослужбовців строкової служби мінімальний поріг становить 8 116,59 гривень. Для інших категорій військових (контрактників, офіцерів) мінімальна сума залежить від звання, посади та статусу.

Якщо інвалідність пов’язана з Чорнобилем

Для цієї категорії українців мінімальна пенсія у жовтні становить 11 048,25 гривень. Але для учасників ліквідації суми можуть бути більші.

Якщо людина була ліквідатором і має I групу інвалідності, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, їй виплатять щонайменше 20 653,55 гривень.

Які доплати можуть збільшити виплату

Деякі українці можуть отримувати додаткові виплати та допомогу на догляд. ЇЇ можуть призначити людям з інвалідністю з дитинства І групи:

• для підгрупи А (людей, яким потрібен постійний догляд) розмір допомоги разом з надбавкою становить 9 018 гривень. Тобто до базової допомоги 2 595 гривень додається надбавка на догляд 6 423,90 гривні;

• для підгрупи Б в цілому виплачують 4 722 гривні (надбавка на догляд становить 2 127,90 гривень).

Раніше Новини.LIVE писали, як зміняться виплати дітям та людям з інвалідністю з дитинства у 2027 році. Допомога складатиметься з базової суми та надбавки на догляд, якщо у цьому є потреба. Щомісячні виплати становитимуть від 3 000 до 16 000 гривень, а тим, кому надбавку вже призначили, її перерахують без нової заяви.

Також Новини.LIVE розповідали, які штрафи загрожують водіям за порушення правил паркування для людей з інвалідністю. За незаконне зайняття спеціального місця або створення перешкод водіям–пільговикам можуть оштрафувати на 1 020–1 700 гривень. За несплату звичайного платного паркування також передбачений штраф, розмір якого залежить від тарифу майданчика.