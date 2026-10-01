Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші для людей з I групою інвалідності: кому заплатять найбільше у жовтні

Гроші для людей з I групою інвалідності: кому заплатять найбільше у жовтні

Ua ru
1 жовтня 2026 21:15
Від 2 595 до 20 653 гривень: які виплати отримають українці з I групою інвалідністю у жовтні
Жінка з інвалідністю. Фото: Magnific

Українці з І групою інвалідності мають право на гарантовані виплати від держави. Їх суми можуть відрізнятися в залежності від стажу, доходу та інших факторів. Найбільше виплачують військовим пенсіонерам та чорнобильцям. Відомо, хто і скільки грошей отримає у жовтні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Якщо інвалідність пов’язана з загальним захворюванням

Для більшості людей з I групою інвалідності допомогу призначають на основі їхньої пенсії за віком. Для I групи це 100% такої пенсії. Тобто однакової суми для всіх немає — у кожного виплата може відрізнятися залежно від заробітку та страхового стажу.

У жовтні 2026 року люди з I групою інвалідності отримають щонайменше 3 725 гривень. Це мінімальна виплата, якщо людина має необхідний стаж. Його кількість залежить від віку, в якому встановили інвалідність:

  • для людей до 25 років достатньо одного року;
  • у віці від 54 до 59 років потрібно 10 років стажу;
  • для тих, кому вже за 60, необхідно мати 15 років стажу.

Якщо страхового стажу недостатньо

Коли людина не має права на пенсію, вона може отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 100% прожиткового мінімуму — 2 595 гривень на місяць. Для людей з інвалідністю I групи така допомога призначається незалежно від доходу.

Читайте також:

Якщо інвалідність отримана через війну

Тут суми значно вищі. Для військовослужбовців з I групою інвалідності пенсію рахують від грошового забезпечення. Основна виплата становить 100% цієї суми і не залежить від страхового стажу. При цьому у жовтні мінімальна виплата для людей має становити не менше 18 885 гривень. 

Якщо ж інвалідність отримана під час служби, але не пов’язана з бойовими діями, пенсію рахують у розмірі 70% від грошового забезпечення. Для військовослужбовців строкової служби мінімальний поріг становить 8 116,59 гривень. Для інших категорій військових (контрактників, офіцерів) мінімальна сума залежить від звання, посади та статусу.

Якщо інвалідність пов’язана з Чорнобилем

Для цієї категорії українців мінімальна пенсія у жовтні становить 11 048,25 гривень. Але для учасників ліквідації суми можуть бути більші.

Якщо людина була ліквідатором і має I групу інвалідності, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, їй виплатять щонайменше 20 653,55 гривень.

Які доплати можуть збільшити виплату

Деякі українці можуть отримувати додаткові виплати та допомогу на догляд. ЇЇ можуть призначити людям з інвалідністю з дитинства І групи:

• для підгрупи А (людей, яким потрібен постійний догляд) розмір допомоги разом з надбавкою становить 9 018 гривень. Тобто до базової допомоги 2 595 гривень додається надбавка на догляд 6 423,90 гривні;
• для підгрупи Б в цілому виплачують 4 722 гривні (надбавка на догляд становить 2 127,90 гривень).

Раніше Новини.LIVE писали, як зміняться виплати дітям та людям з інвалідністю з дитинства у 2027 році. Допомога складатиметься з базової суми та надбавки на догляд, якщо у цьому є потреба. Щомісячні виплати становитимуть від 3 000 до 16 000 гривень, а тим, кому надбавку вже призначили, її перерахують без нової заяви.

Також Новини.LIVE розповідали, які штрафи загрожують водіям за порушення правил паркування для людей з інвалідністю. За незаконне зайняття спеціального місця або створення перешкод водіям–пільговикам можуть оштрафувати на 1 020–1 700 гривень. За несплату звичайного платного паркування також передбачений штраф, розмір якого залежить від тарифу майданчика.

виплати пенсії інвалідність особа з інвалідністю грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації