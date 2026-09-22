Паркування для людей з інвалідністю: де можна залишати авто безкоштовно і за що загрожують штрафи

Знак паркування для людей з інвалідністю. Фото: Pexels

В Україні люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять, можуть безкоштовно паркувати автомобілі на спеціально відведених місцях. Такі паркомісця мають бути позначені знаками або розміткою, а водій повинен підтвердити своє право на пільгу. Водночас, якщо паркінг взагалі не обладнали такими місцями, діють окремі правила.

Де можна залишити авто без оплати, які документи потрібні та який штраф загрожує за порушення, розбиралися Новини.LIVE.

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Де можна паркуватися безкоштовно

На спеціально обладнаних або відведених майданчиках для паркування має бути щонайменше 10% місць для автомобілів, якими керують люди з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю. Водночас незалежно від загальної кількості паркомісць має бути щонайменше одне таке місце.

Ці місця позначають знаком місця для стоянки з табличкою 7.17 "Особи з інвалідністю" та спеціальною розміткою. А от на звичайне паркомісце пільга не поширюється, і за нього доведеться заплатити на загальних умовах.

Якщо спеціальних місць немає

Буває й інша ситуація: паркінг є, а спеціальних місць для людей з інвалідністю на ньому взагалі не облаштували. У такому випадку водії з інвалідністю можуть зайняти звичайне місце на цьому майданчику. Якщо власник паркінгу не виділив і не облаштував спеціальні паркомісця, будь-яке зайняте таким автомобілем місце вважається місцем для безоплатного паркування.

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Як скористатися спеціальними місцями

Для цього можна встановити на автомобілі знак "Водій з інвалідністю". Але водій також повинен мати при собі документ, який підтверджує інвалідність водія або одного з пасажирів.

Коли можуть оштрафувати

Якщо водій без права на пільгу займає спеціальне місце, він може отримати штраф.Також заборонено:

створювати перешкоди водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить;

зупинятися чи стояти на спеціальних місцях без права на це;

використовувати знак "Водій з інвалідністю", коли він вам не належить.

За такі порушення стаття 122 КУпАП передбачає штраф від 1020 до 1700 гривень. Окрім штрафу, в окремих випадках автомобіль можуть тимчасово затримати.

Що буде, якщо не заплатити за звичайне паркування

Якщо водій займає звичайне платне місце, на нього поширюються загальні правила користування майданчиком. Штраф за несплату рахують у 20-кратній вартості однієї години паркування залежно від тарифу конкретного майданчика. Наприклад, якщо година коштує 25 гривень, штраф складе 500 гривень.

Як оформити безкоштовне паркування в Києві

У столиці для людей з інвалідністю з'явилася можливість оформити безкоштовне погодинне паркування через "Київ Цифровий". Сервіс доступний користувачам з пенсійним посвідченням, виданим у зв'язку з інвалідністю I, II або III групи, а також людям з інвалідністю внаслідок війни.

Після підтвердження статусу водієві не потрібно залишати паперові документи під лобовим склом. Інспектор перевіряє право на пільгу за номером автомобіля.

Щоб увімкнути безкоштовне паркування, потрібно:

відкрити профіль у "Київ Цифровий";

перейти до розділу "Соціальний статус";

підтвердити пенсійний статус;

відкрити "Погодинне паркування";

вибрати автомобіль і потрібний паркінг;

натиснути "Почати паркування";

після виїзду завершити паркування.

Після активації пільги тариф автоматично стає нульовим, а інспектор бачить інформацію про безкоштовну сесію під час перевірки номера авто. У "Київ Цифровий" також можна переглянути на карті спеціальні місця для людей з інвалідністю.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки отримуватимуть українці з інвалідністю з 2027 року. Допомога складатиметься з базової виплати та надбавки на догляд, а сума залежатиме від категорії й потреби в постійному догляді. Для тих, кому надбавку вже призначили, новий розмір виплати перерахують без подання додаткової заяви.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги доступні людям з інвалідністю III групи у вересні. Вони можуть отримувати медичну допомогу, знижки на проїзд і ліки, а також користуватися трудовими гарантіями. За достатнього страхового стажу передбачена пенсія по інвалідності, а за його відсутності — державна соціальна допомога.