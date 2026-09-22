Парковка для людей с инвалидностью: где можно оставлять автомобиль бесплатно и за что грозят штрафы

Знак парковки для людей с инвалидностью. Фото: Pexels

В Украине люди с инвалидностью и водители, которые их перевозят, могут бесплатно парковать автомобили на специально отведенных местах. Такие парковочные места должны быть обозначены знаками или разметкой, а водитель должен подтвердить свое право на льготу. В то же время, если на парковке вообще нет таких мест, действуют особые правила.

Где можно оставить автомобиль бесплатно, какие документы нужны и какой штраф грозит за нарушение, разбирались Новини.LIVE.

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Где можно парковаться бесплатно

На специально оборудованных или отведенных площадках для парковки должно быть не менее 10% мест для автомобилей, которыми управляют люди с инвалидностью или водители, перевозящие людей с инвалидностью. При этом, независимо от общего количества парковочных мест, должно быть как минимум одно такое место.

Эти места обозначаются знаком стоянки с табличкой 7.17 "Люди с инвалидностью" и специальной разметкой. А вот на обычное парковочное место льгота не распространяется, и за него придется заплатить на общих условиях.

Если специальных мест нет

Бывает и другая ситуация: парковка есть, а специальных мест для людей с инвалидностью на ней вообще не оборудовали. В таком случае водители с инвалидностью могут занять обычное место на этой площадке. Если владелец паркинга не выделил и не оборудовал специальные парковочные места, любое занятое таким автомобилем место считается местом для бесплатной парковки.

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Как воспользоваться специальными местами

Для этого можно установить на автомобиле знак "Водитель с инвалидностью". Но водитель также должен иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность водителя или одного из пассажиров.

Когда могут оштрафовать

Если водитель, не имеющий права на льготу, занимает специальное место, ему может быть выписан штраф. Также запрещено:

создавать препятствия водителям с инвалидностью или тем, кто их перевозит;

останавливаться или стоять на специальных местах без права на это;

использовать знак "Водитель с инвалидностью", если он вам не принадлежит.

За такие нарушения статья 122 КоАП предусматривает штраф от 1020 до 1700 гривен. Помимо штрафа, в отдельных случаях автомобиль могут временно задержать.

Что будет, если не заплатить за обычную парковку

Если водитель занимает обычное платное место, на него распространяются общие правила пользования парковкой. Штраф за неуплату рассчитывается в размере 20-кратной стоимости одного часа парковки в зависимости от тарифа конкретной парковки. Например, если час стоит 25 гривен, штраф составит 500 гривен.

Как оформить бесплатную парковку в Киеве

В столице для людей с инвалидностью появилась возможность оформить бесплатную почасовую парковку через "Киев Цифровой". Сервис доступен пользователям с пенсионным удостоверением, выданным в связи с инвалидностью I, II или III группы, а также людям с инвалидностью вследствие войны.

После подтверждения статуса водителю не нужно оставлять бумажные документы под лобовым стеклом. Инспектор проверяет право на льготу по номеру автомобиля.

Чтобы подключить бесплатную парковку, необходимо:

открыть профиль в "Киев Цифровой";

перейти в раздел "Социальный статус";

подтвердить пенсионный статус;

открыть "Почасовая парковка";

выбрать автомобиль и нужную парковку;

нажать "Начать парковку";

после выезда завершить парковку.

После активации льготы тариф автоматически становится нулевым, а инспектор видит информацию о бесплатной сессии при проверке номера автомобиля. В "Киев Цифровой" также можно посмотреть на карте специальные места для людей с инвалидностью.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько будут получать украинцы с инвалидностью с 2027 года. Пособие будет состоять из базовой выплаты и надбавки на уход, а сумма будет зависеть от категории и потребности в постоянном уходе. Для тех, кому надбавку уже назначили, новый размер выплаты пересчитают без подачи дополнительного заявления.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы доступны людям с инвалидностью III группы в сентябре. Они могут получать медицинскую помощь, скидки на проезд и лекарства, а также пользоваться трудовыми гарантиями. При достаточном страховом стаже предусмотрена пенсия по инвалидности, а при его отсутствии — государственная социальная помощь.