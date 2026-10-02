Льготы для лиц с инвалидностью 1, 2 и 3 группы: какую помощь оказывают украинцам в октябре

Женщина на улице в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

Люди с инвалидностью в Украине могут получить льготы и претендовать на различные государственные гарантии. О некоторых видах поддержки, таких как скидки на коммунальные услуги, знают все граждане. Однако закон предусматривает предоставление широкого перечня помощи, связанной с медициной, транспортом и образованием, о чем украинцы часто забывают.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие льготы могут рассчитывать люди с инвалидностью 1, 2 и 3 группы в октябре 2026 года.

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Медицинские льготы для людей с инвалидностью

Наибольшие государственные гарантии имеют представители 1 группы. Они могут получить на льготных условиях зубные и глазные протезы, слуховые аппараты, средства передвижения, очки и даже отдельный автомобиль. Кроме того, их обеспечивают лекарствами по рецептам бесплатно или со скидкой 50% (в случае получения минимальной пенсии или социальной помощи в размере 2 595 грн).

Лиц с инвалидностью 2 группы направляют на бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, а также выдают рецептурные лекарства со скидками, предоставляют по сниженным ценам специальные средства для ухода, некоторые предметы мебели, протезы и т. д. Аналогичные медицинские гарантии предусмотрены для представителей 3 группы.

Транспортные льготы для лиц с инвалидностью

Бесплатно пользоваться общественным транспортом (за исключением такси) могут лица с инвалидностью 1 и 2 группы. Льготы распространяются на все виды городских и пригородных маршрутов. Для 3 группы льготы не предусмотрены, однако органы местного самоуправления имеют полномочия самостоятельно их утверждать.

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Дополнительно все лица с инвалидностью могут получить скидку 50% в период с 1 октября по 15 мая на пользование внутренними авиарейсами, поездами, автобусами и речным транспортом. Об этом очень часто забывают, поскольку такая необходимость возникает редко, особенно для украинцев с полной нетрудоспособностью.

Трудовые гарантии для лиц с инвалидностью

В случае трудоустройства человека с 1 или 2 группой инвалидности работодатели должны соблюдать такие правила и ограничения:

установить неполный рабочий день или неделю по желанию сотрудника;

не требовать прохождения испытательного срока;

привлекать к ночным и сверхурочным работам только с согласия;

предоставлять ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней (в любое удобное время по желанию человека);

предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в год.

Лица с 3 группой инвалидности могут рассчитывать на аналогичные трудовые гарантии, за некоторыми исключениями. В частности продолжительность ежегодного отпуска составляет 26 календарных дней, а отпуска без сохранения заработной платы — не более 30 дней в год. Плюс предоставляется дополнительный отдых на 14 календарных дней для инвалидов войны с сохранением дохода.

Скидки на коммунальные услуги

Доступны только лицам с инвалидностью 1 группы вследствие войны в размере 100% на квартплату, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение в пределах установленных нормативов. Если состояние здоровья связано с аварией на ЧАЭС, скидка сокращается до 50% на услуги ЖКХ.

Ранее Новини.LIVE писали, когда условиях участник боевых действий может досрочно выйти на пенсию. Для мужчин установлен возрастной порог в 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет. Женщинам предоставляется возможность выйти на пенсию по достижении 50 лет с накопленным стажем не менее 20 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие пенсии могут рассчитывать лица с инвалидностью в октябре 2026 года. Сумма зависит от накопленного стажа и пенсионного обеспечения по возрасту. Однако минимальный размер утвердили на уровне 2 595 грн — это прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.