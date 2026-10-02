Пільги для осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи: яку допомогу надають українцям у жовтні

Жінка на вулиці у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

Особи з інвалідністю в Україні можуть отримати пільги і претендувати на різні державні гарантії. Про деякі види підтримки, як-от знижки на комунальні послуги, знають всі громадяни. Натомість закон передбачає надання широкого переліку допомоги, пов'язаної з медициною, транспортом і навчанням, про що українці часто забувають.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати особи з інвалідністю 1, 2 та 3 групи у жовтні 2026 року.

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Медичні пільги для осіб з інвалідністю

Найбільше державних гарантій мають представники 1 групи. Вони можуть отримати на пільгових умовах зубні та очні протези, слухові апарати, засоби для пересування, окуляри та навіть окремий автомобіль. Додатково їх забезпечують ліками за рецептами на безоплатній основі чи зі знижкою 50% (в разі отримання мінімальної пенсії чи соціальної допомоги на суму 2 595 грн).

Осіб з інвалідністю 2 групи відправляють на безплатне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями і так само виписують рецептурні ліки зі знижками, надають дешевше спеціальні засоби для догляду, деякі меблі, протези тощо. Аналогічні медичні гарантії передбачені для представників 3 групи.

Транспортні пільги для осіб з інвалідністю

Безплатно користуватися громадським транспортом (за винятком таксі) можуть особи з інвалідністю 1 та 2 групи. Привілеї поширюються на всі види міських і приміських маршрутів. Для 3 групи пільги не передбачили, проте органи місцевого самоврядування мають повноваження самостійно їх затверджувати.

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Додатково всі особи з інвалідністю можуть отримати знижку 50% у період з 1 жовтня до 15 травня на користування внутрішніми авіарейсами, поїздами, автобусами і річковим транспортом. Про це дуже часто забувають, оскільки потреби виникають рідко, особливо для українців із повною непрацездатністю.

Трудові гарантії для осіб з інвалідністю

У разі працевлаштування особи з 1 або 2 групою інвалідності роботодавці повинні дотримуватися таких правил та обмежень:

встановити неповний робочий день або тиждень за бажанням працівника;

не вимагати проходження випробувального терміну;

залучати до нічних і надурочних робіт лише за згодою співробітника;

надавати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів (у будь-який зручний час за бажанням людини);

надавати додаткову відпустку без збереження зарплати тривалістю до 60 календарних днів на рік.

Особи з 3 групою інвалідності можуть розраховувати на аналогічні трудові гарантії, за деякими винятками. Зокрема тривалість щорічної відпустки становить 26 календарних днів, а без збереження зарплати — не більше 30 днів на рік. Плюс надається додатковий відпочинок на 14 календарних днів для інвалідів війни зі збереженням доходу.

Знижки на комунальні послуги

Доступні лише особам з інвалідністю 1 групи внаслідок війни у розмірі 100% на квартплату, електроенергію, газ, водопостачання і водовідведення у межах встановлених нормативів. Якщо стан здоров’я пов'язаний із аварією на ЧАЕС, знижку урізають до 50% на послуги ЖКГ.

Раніше Новини.LIVE писали, коли учасник бойових дій може достроково вийти на пенсію. Для чоловіків становили межу 55 років, якщо страховий стаж — щонайменше 25 років. Жінкам надають змогу вийти на пенсію після досягнення 50 років із накопиченим стажем не менше 20 років.

Також Новини.LIVE розповідали, на які пенсії можуть розраховувати особи з інвалідністю у жовтні 2026 року. Сума залежить від накопиченого стажу та пенсійного забезпечення за віком. Однак мінімальний розмір затвердили на рівні 2 595 грн — це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.