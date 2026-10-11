Пільги для людей з інвалідністю у 2026 році: кому держава оплатить 100% вартості комуналки

Чоловік за столом на фоні платіжки і грошей. Фото: Новини.LIVE

Платіжки за світло, газ та опалення віднімають левову частку сімейного бюджету. Однак деяким українцям держава може компенсувати повну вартість комунальних послуг. Така підтримка, зокрема, доступна деяким категоріям людей з інвалідністю. Відомо, хто саме може скористатися пільгою і за яких умов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

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Хто має право на 100% компенсацію комуналки

У Пенсійному фонді пояснили, що люди з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп мають право на стовідсоткову знижку на послуги ЖКГ. При цьому дохід ролі не грає — пільгу дадуть незалежно від того, скільки заробляють члени сім'ї.

Компенсувати можуть такі комунальні послуги:

газ та його розподіл;

електроенергію та розподіл;

опалення і гарячу воду;

холодну воду та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

управління багатоквартирним будинком.

Також можлива знижка на скраплений газ у балонах, а для будинків без централізованого опалення — на тверде та рідке пічне паливо.

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Однак 100% вартості компенсують, лише якщо родина не перевищує соціальні нормативи. Якщо ж електроенергію, газ чи воду споживають більше норми, різницю доведеться оплачувати з власної кишені.

Для опалення встановлена своя нормативна площа — 21 квадратний метр на кожну людину, яка має право на пільгу, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю. Для родин, де мешкають лише непрацездатні люди, передбачена подвійна норма.

Як оформити пільгу

Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду — через сервісний центр ПФУ або подати документи онлайн. Важливо, що право на таку знижку має бути підтверджене у відповідному реєстрі пільговиків.

Чи отримають знижку інші українці з інвалідністю

Вартість комунальних послуг покривають лише тим, хто отримав інвалідність саме внаслідок війни. Водночас українці, які мають невеликі доходи та потребують допомоги з оплатою комунальних послуг, можуть звернутися за житловою субсидією.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки можуть отримувати українці з інвалідністю I групи у жовтні. Для людей з загальним захворюванням мінімальна пенсія становить 3 725 гривень, а для військових і чорнобильців передбачені значно вищі гарантовані суми. Розмір виплати також залежить від причини інвалідності, стажу та статусу людини.

Також Новини.LIVE розповідали про виплати дітям та дорослим з інвалідністю з дитинства з 2027 року. Для дітей суми становитимуть від 8 000 гривень, а за потреби постійного догляду — до 16 000 гривень на місяць. Для дорослих розмір допомоги залежатиме від групи інвалідності, а тим, хто вже має надбавку на догляд, виплати перерахують без нової заяви.