Пасажир з інвалідністю біля літака. Фото: УНІАН

Українці, які зараз живуть за кордоном, можуть оформити або продовжити інвалідність без поїздки додому. Для цього можна використати медичні документи, отримані в іншій країні. Однак порядок оформлення залежить від того, де саме перебуває людина.

Як усе зробити дистанційно та куди звертатися, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Де найпростіше оформити інвалідність заочно

Якщо людина перебуває в країні, з якою Україна має спеціальну угоду, процедура буде легшою. Достатньо пройти необхідні медичні обстеження за місцем проживання. Далі іноземні установи самостійно передадуть документи до Пенсійного фонду України, а звідти — до Центру оцінювання функціонального стану особи.

Там медичні висновки перекладуть українською мовою, розглянуть і ухвалять рішення. Особисто приїжджати в Україну для цього зазвичай не потрібно.

Такий порядок діє для українців, які легально перебувають у дев'яти країнах:

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Польщі;

Іспанії;

Чехії;

Болгарії;

Естонії;

Латвії;

Литві;

Португалії;

Словаччині.

Що робити, якщо країни немає у списку

Українці, які живуть в інших державах, також можуть оформити або продовжити інвалідність дистанційно. Ця можливість діє під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення. Водночас документи, видані в Росії та Білорусі, для такої процедури не приймають.

Спочатку потрібно зібрати медичні документи від лікарів у країні проживання. У них мають бути:

діагноз з кодом за міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;

інформація про те, наскільки порушені функції організму;

результати аналізів, обстежень і висновки лікарів.

Усі документи потрібно перекласти українською мовою та засвідчити переклад. Після цього їх треба надіслати своєму лікарю в Україні. Підійде електронна пошта, месенджер, соціальні мережі або звичайна пошта.

Лікар перегляне документи та вирішить, чи є підстави направити людину на оцінювання інвалідності. Якщо направлення оформлять, спеціальна команда лікарів зможе розглянути справу без особистої присутності людини або провести оцінювання через відеозв'язок.

Куди звернутися, якщо виникли труднощі

Якщо людина заплуталася в документах або має запитання щодо оформлення інвалідності, можна безкоштовно проконсультуватися з юристами. Для цього працюють телефони системи безоплатної правничої допомоги:

0 800 213 103 — для дзвінків з України, безкоштовно;

+38 044 363 10 41 — для дзвінків з-за кордону, за тарифами мобільного оператора.

Раніше Новини.LIVE розповідали про наслідки оформлення пенсії за підробленими документами. У Львові чоловік понад три роки отримував виплати за фальшивою довідкою про інвалідність і незаконно одержав понад 78 000 гривень. Коли обман викрили, йому довелося повернути всю суму та сплатити ще 51 000 гривень штрафу.

Також Новини.LIVE писали, хто може отримати 100% знижку на комунальні послуги. Така пільга доступна людям з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп незалежно від доходів родини. Однак компенсація діє в межах установлених соціальних нормативів, а за споживання понад них доведеться доплачувати.