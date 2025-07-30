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Середня зарплата у Львові — якою є сума у липні

30 липня 2025 21:22
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплати у Львові — скільки у середньому можуть заробляти жителі у липні 2025 року
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Середня зарплата у Львові у липні 2025 році демонструє тенденцію до зростання. При цьому економічна активність у місті теж набирає обертів, а львів'яни отримують зарплату вищу за середній показник по країні.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Яка середня зарплата у Львові у липні

Як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, середня зарплата у Львові у липні — 26,5 тисячі гривень. Це за умов повної зайнятості та стандартного робочого дня. При цьому виплати можуть варіюватися залежно від посади:

  • показник нижньої межі становить 17 тисяч гривень;
  • а показник верхньої межі — 45 тисяч гривень. 
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Як змінювалися зарплати у Львові з 2024 року. Скриншот: Work.ua

Примітно, що середня зарплата у Львові за підсумками року зросла на 22%. Водночас у цілому по країні середній заробіток зріс на 67%, або на 10 тисяч гривень з липня 2022 року по липень 2025-го (з 15 тисяч до 25 тисяч гривень). 

Скільки у середньому платять у різних сферах діяльності у Львові

Середня зарплата є такою:

  • Керівник відділу продажів отримує 65 тисяч гривень;
  • Водій-міжнародник — 62,5 тисячі гривень;
  • Рієлтор — 55 тисяч гривень;
  • Регіональний менеджер — 50 тисяч гривень;
  • Виконроб — 47,5 тисячі гривень;
  • Автослюсар — 40 тисяч гривень;
  • Монтажник — 40 тисяч гривень;
  • Сервісний інженер — 36 тисяч гривень; 
  • Майстер з ремонту — 35 тисяч гривень;
  • Друкар — 27,5 тисяч гривень;
  • Діловод — 19 тисяч гривень. 

Чи відбудеться індексація зарплат в Україні

Індексація зарплат працівників — соціальна державна гарантія. У серпні 2025 року виплати мають осучаснитися такий же рівень, як у липні — 4,4%.

Усе тому, що індекс інфляції за червень 2025 року був на рівні у 100,8%, тобто показник є нижчим за поріг індексації, який становить 103%. 

У Мінсоці раніше рекомендували рахувати цьогорічну індексацію зарплати, якщо дозволяє показник, з лютого 2025 року.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться новий цифровий інструмент — Дія.Картка. Відомо, які виплати туди зараховуватимуть. Дізнавайтесь також, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня. 

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