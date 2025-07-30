Зарплати у Львові — скільки у середньому можуть заробляти жителі у липні 2025 року

Середня зарплата у Львові — якою є сума у липні
Середня зарплата у Львові у липні 2025 році демонструє тенденцію до зростання. При цьому економічна активність у місті теж набирає обертів, а львів'яни отримують зарплату вищу за середній показник по країні.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Яка середня зарплата у Львові у липні
Як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, середня зарплата у Львові у липні — 26,5 тисячі гривень. Це за умов повної зайнятості та стандартного робочого дня. При цьому виплати можуть варіюватися залежно від посади:
- показник нижньої межі становить 17 тисяч гривень;
- а показник верхньої межі — 45 тисяч гривень.
Примітно, що середня зарплата у Львові за підсумками року зросла на 22%. Водночас у цілому по країні середній заробіток зріс на 67%, або на 10 тисяч гривень з липня 2022 року по липень 2025-го (з 15 тисяч до 25 тисяч гривень).
Скільки у середньому платять у різних сферах діяльності у Львові
Середня зарплата є такою:
- Керівник відділу продажів отримує 65 тисяч гривень;
- Водій-міжнародник — 62,5 тисячі гривень;
- Рієлтор — 55 тисяч гривень;
- Регіональний менеджер — 50 тисяч гривень;
- Виконроб — 47,5 тисячі гривень;
- Автослюсар — 40 тисяч гривень;
- Монтажник — 40 тисяч гривень;
- Сервісний інженер — 36 тисяч гривень;
- Майстер з ремонту — 35 тисяч гривень;
- Друкар — 27,5 тисяч гривень;
- Діловод — 19 тисяч гривень.
Чи відбудеться індексація зарплат в Україні
Індексація зарплат працівників — соціальна державна гарантія. У серпні 2025 року виплати мають осучаснитися такий же рівень, як у липні — 4,4%.
Усе тому, що індекс інфляції за червень 2025 року був на рівні у 100,8%, тобто показник є нижчим за поріг індексації, який становить 103%.
У Мінсоці раніше рекомендували рахувати цьогорічну індексацію зарплати, якщо дозволяє показник, з лютого 2025 року.
Нагадаємо, що в Україні з'явиться новий цифровий інструмент — Дія.Картка. Відомо, які виплати туди зараховуватимуть. Дізнавайтесь також, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня.
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