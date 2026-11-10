Жінка сплачує комунальні послуги. Фото: УНІАН

Українці можуть претендувати на перерахунок вартості комуналки під час відключень світла та тепла. Це стосується випадків, коли послуга надавалася частково або її якість не відповідала встановленим нормам. Наприклад, батареї тривалий час ледь теплі, а гаряча вода — кімнатної температури. Розмір зменшення плати залежить від виду послуги та ступеня відхилення від нормативів.

Про це повідомив адвокат Вадим Чунжин, передають Новини.LIVE.

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Як ініціювати перерахунок платіжки

Процедура передбачає кілька обов'язкових кроків від споживача. В першу чергу, щоб підтвердити відсутність послуг або неналежну якість їх надання, потрібно скласти акт-претензію.

Загалом три кроки:

Проінформувати постачальника. Написати електронного листа, зателефонувати або подати письмове звернення. Обов'язково потрібно переконатися, що скаргу належним чином зареєстрували, зазначивши ПІБ, причину звернення та адресу. Дочекатися представника. Представник виконавця послуг повинен прибути за адресою у строки, визначені договором. Після перевірки складається акт-претензія у двох примірниках. Якщо представник не прийшов — діяти самостійно. Споживач має право скласти акт сам, якщо працівник компанії не з'явився або відмовився підписувати документ. Для цього потрібно знайти двох свідків, наприклад сусідів, щоб вони підписали акт.

Наскільки можна зменшити платіжки

Чим більше якість послуги відхиляється від встановлених норм, тим відчутнішим може бути перерахунок платіжки.

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Наприклад, розглянемо варіант з опаленням квартири. Згідно з правилами, нормативна температура в опалювальних приміщеннях становить 18 °C. Якщо в приміщенні прохолодніше, застосовують коефіцієнт зменшення плати:

температура нижча на 10% — 0,1;

на 11-19% — 0,2;

на 20% і більше — 0,3.

Плату за опалення взагалі не мають нараховувати, якщо температура у приміщенні нижча за нормативну більш ніж на 6 °C.

Щодо гарячої води, то за договором її температура повинна становити від 50 до 75 °C. У разі відхилення від норми застосовуються такі коефіцієнти зменшення:

на 5 °C — 0,1;

на 6-10 °C — 0,2;

на 11–19 °C — 0,3.

Якщо у договорі вказано, що температура гарячої води має становити, наприклад, 60 °C, а фактично немає навіть 40 °C, то плату мають нараховувати за тарифами на холодну воду.

Як підтвердити підстави для перерахунку

Споживачам рекомендують фіксувати письмово дні та години, коли послуга не надавалася або погіршувалася її якість. Крім того, необхідно зберігати акти-претензії, підписані представником постачальника або сусідами, копії заяв та звернень доки виконавець послуг не здійснить перерахунок платіжки.

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