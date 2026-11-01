Чоловік рахує витрати на комуналку. Фото: Новини.LIVE

З настанням опалювального сезону платіжки за опалення та газ істотно зростають, тому українці активніше шукають способи заощадити кошти. Жертвувати комфортом заради зменшення рахунків готовий не кожен, але це і не обов'язково. Правильна підготовка до зими може зберегти у гаманці не одну тисячу гривень.

Як не переплачувати за опалення та газ в осінньо-зимовий період, розповіли фахівці АТ "Полтавагаз", передають Новини.LIVE.

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На що звернути увагу у квартирі чи будинку

Перш за все необхідно оглянути вікна та двері, через які з приміщення може виходити левова частка тепла. За наявності щілин та протягів варто відновити ущільнювачі та герметизувати місця стиків. Це досить прості кроки, але вони допоможуть уникнути зайвого навантаження на систему опалення.

Радіатори не повинні бути закритими щільними шторами або меблями, адже це заважає розповсюдженню тепла по оселі. Краще зробити невелику перестановку, аніж мерзнути та переплачувати за опалення. Також в приміщенні рекомендують підтримувати комфортну температуру й не використовувати опалення інтенсивніше, ніж це необхідно.

Технічні нюанси

Додати витрат можуть застарілі газові прилади, адже з часом ефективність їх роботи зменшується, а витрати газу можуть збільшуватися. За можливості варто розглянути варіант заміни такого обладнання на сучасне та енергоефективне.

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Приготування їжі на газовій плиті також потребує правильного підходу. Фахівці рекомендують обирати потужність пальника відповідно до розміру посуду та контролювати, щоб полум'я не виходило за його краї. В перерахунку на місяць це може не дати суттєвої економії, але в розрізі року цифри будуть іншими.

Неякісне централізоване опалення

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" і постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145 передбачають конкретні механізми захисту прав споживачів.

Якщо в оселі регулярно ледь теплі або холодні батареї, а платіжки розраховані за повною вартості послуги, споживач має право вимагати перерахунку. Однак спочатку потрібно переконатися, що проблема саме в неякісному наданні послуги, адже причиною може бути повітряна пробка у системі опалення.

Після належної перевірки варто діяти наступним чином:

подати звернення до обслуговуючої компанії (ЖЕК або ОСББ) та постачальника тепла;

узгодити дату і час для комісії, яка проведе огляд та складе акт про якість послуги;

попросити провести перерахунок платіжки.

У разі ігнорування звернення, варто покликати двох свідків, наприклад, сусідів та самостійно скласти акт у довільній формі. Документ у двох примірниках необхідно завірити підписами та передати в ЖЕК/ОСББ та теплопостачальнику.

Якщо і після цього не буде ніякого реагування, споживач має право подати скаргу до територіального органу Дерржпродспоживслужби за місцем проживання.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати знижку на електроопалення. Вартість електроенергії буде становити 2,64 грн за кВт, але при умові споживання не більше 2000 кВт/год на місяць. Кожен кіловат понад цей ліміт сплачується за повною ціною 4,32 грн.

Раніше Новини.LIVE писали про компенсації за комунальні послуги для окремих категорій громадян. В деяких випадках держава покриє 25% від вартості платіжок. Але знижка може сягати й 100% спожитих послуг.