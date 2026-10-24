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Головна Економіка Знижка на комунальні послуги від 25% до 100%: хто з українців може отримати

Знижка на комунальні послуги від 25% до 100%: хто з українців може отримати

Ua ru
24 жовтня 2026 08:20
Комунальні послуги зі знижкою в листопаді: хто може платити на 25-100% менше Новини.LIVE
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

З настанням опалювального сезону витрати українців суттєво зростають. Зимова комуналка може віднімати суттєву частину бюджету, проте є змога заощадити кошти. Деяким категоріям громадян надають підтримку у вигляді знижки на оплату послуг ЖКГ. Компенсація починається з 25% і може доходити до 100%. Ми розібралися, кому варто розраховувати на пільги у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може звернутися до контролюючого органу за компенсацією витрат на комунальні послуги.

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Хто отримує знижку на комуналку

Умови призначення пільги варіюються, а механізм підтримки затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі".

Певні категорії осіб можуть розраховувати на знижки у межах соціальної норми площі житла та нормативів споживання незалежно від рівня свого доходу. Станом на 2026 рік передбачена компенсація:

  • 100% витрат для людей з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 та 3 групи, а також учасників бойових дій часів Другої світової війни, яким виповнилося 85 років;
  • 75% витрат для УБД і постраждалих учасників Революції Гідності;
  • 50% витрат для сімей загиблих/померлих ветеранів війни, родичів полеглих Захисників і Захисниць України.

Інші категорії громадян мають право на пільгу з оплати послуг житлово-комунального господарства, якщо дохід на одного члена сім’ї не перевищує встановлений ліміт. У 2026 році йдеться про суму 4 660 грн — це поріг для отримання податкової соціальної пільги.

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"Пільги надаються на оплату житлової послуги, витрат на управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг, абонентської плати за комунальні послуги", — уточнили в Пенсійному фонді.

Кому надають знижку 25% на комуналку

В законі № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни" міститься норма про надання компенсації на оплату комунальних послуг у розмірі 25% українцям зі статусом "дитина війни". Йдеться про осіб, які на момент закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) не досягли повноліття.

При цьому середньомісячний дохід на людину в сім’ї за попередні шість місяців повинен бути меншим 4 660 грн. Що важливо, знижка передбачена тільки для "дитини війни" і не поширюється на родичів, які мешкають разом із нею. Компенсація не включає плату за управління багатоквартирним будинком.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ для населення у листопаді 2026 року. Уряд продовжив дію чинної пільгової ціни 7,96 грн за кубометр до кінця опалювального сезону — 30 квітня 2027-го. Ми дізналися, чи можуть споживачі заощадити кошти на комуналці.

Також Новини.LIVE розповідали, чому Пенсійний фонд може відмовити у призначенні житлової субсидії. Часто причина пов’язана з нещодавніми покупками і фінансовими операціями. Якщо контролюючий орган дізнається про зміну майнового стану, субсидію можуть скасувати.

комунальні послуги ЖКГ пільги допомога знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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