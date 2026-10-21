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Головна Економіка Зимова комуналка з економією: як не переплачувати за газ

Зимова комуналка з економією: як не переплачувати за газ

Ua ru
21 жовтня 2026 06:22
Платіжки за газ: як не платити зайве в опалювальний сезон Новини.LIVE
Платіжка та смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Осінньо-зимовий сезон — найважчий для українців, адже крім відключень світла та постійних обстрілів додаються ще й чималі рахунки за комунальні послуги. Серед ключових витрат у багатьох домогосподарств — платіжки за газ. Втім, існують способи дещо скоротити нарахування та уникнути додаткових сум у рахунках. 

Як не переплачувати за опалення газом взимку, розбиралися Новини.LIVE.

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Знижка від "Нафтогазу"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" постачає паливо до осель близько 98% домогосподарств. Для побутових споживачів до кінця опалювального сезону 2026-2027 діє фіксована ціна 7,96 грн за кубометр. Разом з тим постачальник дає можливість отримувати щомісячну знижку в розмірі 1%. Зрозуміло, що при мінімальному споживанні багато заощадити не вийде, але якщо газу використовується багато, знижка стає відчутнішою. 

Знижка нараховується за умови вчасної оплати за газ — до 15 числа кожного місяця. Головний нюанс полягає у способі проведення розрахунку. Заплатити потрібно через офіційні онлайн-сервіси "Нафтогазу", наприклад, в особистому кабінеті, на сайті або через застосунок "Куб". 

"Знижка діє, якщо у вас немає боргу, і автоматично з’явиться у наступній платіжці", - попереджають у компанії. 

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Вчасна повірка лічильника

Побутові лічильники газу мають проходити повірку кожні 5 або 8 років, залежно від типу пристою і виробника. Споживачі можуть перевірити міжповірочний інтервал у паспорті лічильника. Зазвичай фахівці газової служби самостійно відстежують, коли необхідно здійснити повірку та завчасно попереджають споживача, щоб він надав доступ до пристрою. Послуга вже включена у тариф на розподіл газу, тому доплачувати споживачу не потрібно. 

Якщо термін повірки закінчився, а лічильник не повірений з вини споживача, наприклад, через відмову у доступі до житла, покази такого пристрою вважаються не дійсними. Подальші нарахування за спожитий газ проводяться за нормами споживання. Відповідно, сума у платіжці може бути більшою. Через це українцям рекомендують не ігнорувати сповіщення від газовиків та не перешкоджати, щоб заощадити власні кошти у майбутньому. 

Показники лічильника та оплата

Ризик переплатити за газ виникає й у випадку несвоєчасної передачі показників. Виконувати процедуру регулярно — з 28 числа поточного місяця до 5 числа наступного місяця включно. Якщо цього не робити, оператор ГРМ автоматично розрахує споживання на основі середніх показників минулих періодів. 

Варто звернути увагу і на питання сплати за спожитий газ. Українцям доступні різні сервіси для проведення платежів, однак деякі дають додаткову вигоду. Наприклад, застосунок "Куб" не стягує комісію за газові платежі. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі категорії українців звільняються від оплати комуналки. Пільга надається людям, чиє житло було пошкодженно або знизено внаслідок бойових дій. Також таке право мають евакуйовані громадяни. 

Також Новини.LIVE писали, що питання скасування мораторію на комуналку у парламенті не розглядають. Тарифи на газ залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. Водночас Європа рекомендує Україні переглянути підхід тарифоутворення.

комунальні послуги опалювальний сезон Нафтогаз газ платіжка
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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