Квитанция и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенне-зимний сезон — самый тяжелый для украинцев, ведь помимо отключений света и постоянных обстрелов к этому добавляются еще и немалые счета за коммунальные услуги. Среди ключевых расходов во многих домохозяйствах — счета за газ. Впрочем, существуют способы несколько сократить начисления и избежать дополнительных сумм в счетах.

Как не переплачивать за газовое отопление зимой, разбирались Новини.LIVE.

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Скидка от "Нафтогаза"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" поставляет топливо в дома около 98% домохозяйств. Для бытовых потребителей до конца отопительного сезона 2026–2027 годов действует фиксированная цена 7,96 грн за кубометр. Вместе с тем поставщик предоставляет возможность получать ежемесячную скидку в размере 1%. Понятно, что при минимальном потреблении сильно сэкономить не получится, но если газа используется много, скидка становится более ощутимой.

Скидка начисляется при условии своевременной оплаты за газ — до 15 числа каждого месяца. Главный нюанс заключается в способе расчета. Оплатить нужно через официальные онлайн-сервисы "Нафтогаза", например, в личном кабинете, на сайте или через приложение "Куб".

"Скидка действует, если у вас нет задолженности, и автоматически появится в следующей платежке", — предупреждают в компании.

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Своевременная поверка счетчика

Бытовые счетчики газа должны проходить поверку каждые 5 или 8 лет, в зависимости от типа прибора и производителя. Потребители могут проверить межповерочный интервал в паспорте счетчика. Обычно специалисты газовой службы самостоятельно отслеживают, когда необходимо провести поверку, и заранее предупреждают потребителя, чтобы он предоставил доступ к прибору. Услуга уже включена в тариф на распределение газа, поэтому доплачивать потребителю не нужно.

Если срок поверки истек, а счетчик не прошел поверку по вине потребителя, например, из-за отказа в доступе к жилью, показания такого прибора считаются недействительными. Дальнейшие начисления за потребленный газ производятся по нормам потребления. Соответственно, сумма в платежке может быть больше. Поэтому украинцам рекомендуют не игнорировать уведомления от газовиков и не создавать препятствий, чтобы сэкономить собственные средства в будущем.

Показания счетчика и оплата

Риск переплаты за газ возникает и в случае несвоевременной передачи показателей. Процедуру следует выполнять регулярно — с 28-го числа текущего месяца по 5-е число следующего месяца включительно. Если этого не делать, оператор ГРМ автоматически рассчитает потребление на основе средних показателей прошлых периодов.

Стоит обратить внимание и на вопрос оплаты за потребленный газ. Украинцам доступны различные сервисы для проведения платежей, однако некоторые из них дают дополнительную выгоду. Например, приложение "Куб" не взимает комиссию за газовые платежи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые категории украинцев освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Льгота предоставляется людям, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Также такое право имеют эвакуированные граждане.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что вопрос об отмене моратория на коммунальные услуги в парламенте не рассматривается. Тарифы на газ останутся неизменными до конца отопительного сезона. В то же время Европа рекомендует Украине пересмотреть подход к формированию тарифов.