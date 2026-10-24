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Главная Экономика Скидка на коммунальные услуги от 25% до 100%: кому из украинцев доступна

Скидка на коммунальные услуги от 25% до 100%: кому из украинцев доступна

Ua ru
24 октября 2026 08:20
Коммунальные услуги со скидкой в ноябре: кто может платить на 25-100% меньше Новини.LIVE
Счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

С наступлением отопительного сезона расходы украинцев существенно возрастают. Зимняя коммуналка может отнимать значительную часть бюджета, но есть возможность сэкономить деньги. Некоторым категориям граждан предоставляется поддержка в виде скидки на оплату услуг ЖКХ. Компенсация начинается с 25% и может доходить до 100%. Мы разобрались, кому стоит рассчитывать на льготы в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может обратиться в контролирующий орган за компенсацией расходов на коммунальные услуги.

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Кто получает скидку на коммуналку

Условия предоставления льгот варьируются, а механизм поддержки утвержден постановлением Кабинета Министров от 17.04.2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Определенные категории лиц могут рассчитывать на скидки в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления независимо от уровня своего дохода. По состоянию на 2026 год предусмотрена компенсация:

  • 100% расходов для людей с инвалидностью вследствие войны 1, 2 и 3 группы, а также участников боевых действий времен Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет;
  • 75% расходов для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства;
  • 50% расходов для семей погибших/умерших ветеранов войны, родственников павших Защитников и Защитниц Украины.

Другие категории граждан имеют право на льготу по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, если доход на одного члена семьи не превышает установленный лимит. В 2026 году речь идет о сумме 4 660 грн — это порог для получения налоговой социальной льготы.

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"Льготы предоставляются на оплату жилищных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, коммунальных услуг, абонентской платы за коммунальные услуги", — уточнили в Пенсионном фонде.

Кому предоставляется скидка 25% на коммуналку

В законе № 2195-IV "О социальной защите детей войны" содержится норма о предоставлении компенсации на оплату коммунальных услуг в размере 25% украинцам со статусом "ребенок войны". Речь идет о лицах, которые на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не достигли совершеннолетия.

При этом среднемесячный доход на человека в семье за предыдущие шесть месяцев должен быть меньше 4 660 грн. Важно отметить, что скидка предусмотрена только для "ребенка войны" и не распространяется на родственников, проживающих вместе с ним. Компенсация не включает плату за управление многоквартирным домом.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ для населения в ноябре 2026 года. Правительство продлило действующую льготную цену 7,96 грн за кубометр до конца отопительного сезона — 30 апреля 2027 года. Мы выяснили, могут ли потребители сэкономить на коммунальных услугах.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему Пенсионный фонд может отказать в назначении жилищной субсидии. Часто причина связана с недавними покупками и финансовыми операциями. Если контролирующий орган узнает об изменении имущественного положения, субсидию могут отменить.

коммунальные услуги ЖКХ льготы помощь скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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