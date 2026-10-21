Деньги и платежка в руках. Фото: Новини.LIVE

В условиях постоянного роста цен украинцам может не хватать средств даже на основные нужды, в частности, на оплату коммунальных услуг. В таких случаях государство может предоставить жилищную субсидию, которая несколько снижает финансовую нагрузку на кошельки потребителей. Однако этой помощи можно лишиться, в частности, из-за отдельных покупок.

В каких случаях Пенсионный фонд может аннулировать субсидию, разбирались Новини.LIVE.

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Какие данные проверяет ПФУ

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, причиной отмены субсидии может стать покупка имущества, валюты и даже открытие депозита. Пенсионный фонд регулярно проверяет субсидии путем сверки данных через различные государственные реестры и базы данных.

В частности, анализируются данные из:

налогового реестра;

демографического реестра;

баз данных банковских учреждений;

информационных систем МВД.

Какие покупки могут привести к потере субсидии

При проверке субсидии или переназначении на новый период Пенсионный фонд учитывает не только доходы, но и отдельные финансовые операции.

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Основанием для аннулирования помощи может стать покупка автомобиля, выпущенного менее 5 лет назад, или наличие в семье нескольких транспортных средств.

Помощь не будет назначена, если в течение последних 12 месяцев была совершена крупная покупка на сумму свыше 100 000 грн, например, квартира или земельный участок. Банковские счета украинцев также находятся под особым вниманием. Открытие депозита или покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 000 грн — законное основание для отказа в субсидии.

Дополнительное основание для прекращения выплат

Отдельно следует обратить внимание на получение гражданином единовременного дохода. Если сумма превышает 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, помощь могут отменить. Впрочем, существуют исключения для случаев, когда поступает целевая благотворительная помощь на лечение, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций или обучение.

О чем следует заранее сообщать в ПФУ

Получатели субсидии должны отслеживать изменения в имущественном положении и финансовые поступления. Если после оформления помощи изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право получать государственные выплаты, следует передать эту информацию в Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при назначении субсидии учитываются доходы семьи. Это напрямую влияет на размер государственной помощи. Однако существует немало выплат, которые ПФУ может не принимать во внимание.

Также Новини.LIVE писали, что субсидии на коммунальные услуги можно лишиться из-за смены места жительства. Об таких обстоятельствах необходимо сообщать в ПФУ. Если своевременно этого не сделать, часть средств могут обязать вернуть государству.