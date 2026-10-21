Гроші та платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

В умовах постійного зростання цін українцям може не вистачати коштів навіть на базові потреби, зокрема, оплату комунальних послуг. В таких випадках держава може надати житлову субсидію, яка дещо зменшує фінансове навантаження на гаманці споживачів. Однак допомогу можна втратити, зокрема, через окремі покупки.

В яких випадках Пенсійний фонд може анулювати субсидію, розбиралися Новини.LIVE.

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Які дані перевіряє ПФУ

Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, причиною скасування субсидії може стати покупка майна, валюти та навіть відкриття депозиту. Пенсійний фонд регулярно верифікує субсидії шляхом звірення даних через різноманітні державні реєстри та бази даних.

Зокрема, аналізуються дані з:

податкового реєстру;

демографічного реєстру;

баз даних банківських установ;

інформаційних систем МВС.

Які покупки можуть призвести до втрати субсидії

Під час перевірки субсидії або перепризначення на новий період, Пенсійний фонд враховує не лише доходи, а й окремі фінансові операції.

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Підставою для анулювання допомоги може стати купівля автомобіля, який був випущений менше 5 років тому чи наявність у сім'ї декількох транспортних засобів.

Допомогу не призначать, якщо протягом останніх 12 місяців було здійснено велику покупку на суму понад 100 000 грн, наприклад, квартиру чи земельну ділянку. Банківські рахунки українців також під особливою увагою. Відкриття депозиту або купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 000 грн — законна підстава для відмови у субсидії.

Додаткова підстава для припинення виплат

Окремо слід звернути увагу на отримання громадянином одноразового доходу. Якщо сума перевищує 25-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, допомогу можуть скасувати. Втім, є виключення для випадків, коли надходить цільова благодійна допомога на лікування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій або ж навчання.

Що варто заздалегідь повідомляти ПФУ

Отримувачі субсидії повинні відстежувати зміни у майновому стані та фінансові надходження. Якщо після оформлення допомоги змінилися обставини, які можуть вплинути на право отримувати державні виплати, варто передати цю інформацію до Пенсійного фонду протягом 30 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE інформували, що під час призначення субсидії враховуються доходи сім'ї. Це має пряий вплив на розмір державної допомоги. Однак є чимало виплат, які ПФУ може не брати до уваги.

Також Новини.LIVE писали, що субсидію на комунальні послуги можна втратити через зміну місця проживання. Про такі обставини необхідно повідомляти ПФУ. Якщо своєчасно цього не зробити частину коштів можуть зобов'язати повернути державі.