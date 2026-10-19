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Головна Економіка Субсидія за жовтень: коли виплатять та за який період нарахують допомогу

Субсидія за жовтень: коли виплатять та за який період нарахують допомогу

Ua ru
19 жовтня 2026 18:15
Субсидія на опалювальний сезон 2026–2027: коли пільговики отримають перші виплати Новини.LIVE
Платіжки за комуналку на столі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Упродовж опалювального сезону 2026–2027 років українці зможуть отримувати житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Пенсійний фонд перерахує допомогу більшості чинних отримувачів автоматично, однак у деяких випадках доведеться подавати заяву. Субсидію за жовтень розрахують за період із 16-го до 31-го числа, а гроші за цей місяць виплатять у листопаді.

Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації, передають Новини.LIVE

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Кому потрібно подавати заяву на субсидію

Більшості громадян, яким житлову субсидію вже призначили, Пенсійний фонд України перерахує її автоматично. Повторно звертатися по допомогу не потрібно, якщо не змінилися обставини, що впливають на право на субсидію або її розмір.

Подати заяву мають ті, хто оформлює субсидію вперше, отримав відмову в її призначенні на неопалювальний сезон або зіткнувся зі змінами у складі домогосподарства чи інших обставинах, які можуть вплинути на право отримувати допомогу.

Заяву та декларацію можна подати кількома способами:

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  • особисто в територіальному органі Пенсійного фонду України;
  • поштою;
  • онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;
  • у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • через уповноважених представників територіальних громад.

Якщо звернутися по субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, її можуть призначити з початку сезону — з жовтня. Це правило діє за умови, що право на допомогу виникло саме з цього періоду.

Коли виплатять субсидію за жовтень

Субсидію на опалення розраховують за період із 16 жовтня до 15 квітня включно. Тому за перший місяць опалювального сезону допомогу нарахують за 16 днів — із 16 до 31 жовтня. Такий розрахунок застосовують незалежно від кількості днів фактичного надання послуги.

Виплату субсидії за жовтень проведуть у листопаді. Тоді ж отримувачі зможуть переглянути нараховану суму в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібно відкрити розділ "Моя субсидія".

Допомога може покривати витрати на теплову енергію, природний газ та електроенергію, які використовують для централізованого, автономного й індивідуального опалення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні можуть виникнути затримки із соціальними виплатами. Це викликано складною ситуацією з ліквідністю державного бюджету. За відсутності достатньої кількості коштів частину видатків планують тимчасово відтерміновувати.

Також Новини.LIVE писали, що базову соціальну допомогу врахують у доходах при призначенні субсидії. Водночас сам факт отримання базової соціальної допомоги не означає автоматичної відмови в субсидії. Рішення залежить від сукупного доходу домогосподарства та інших умов.

комунальні послуги субсидії пільги соцвиплати соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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