Счета за коммунальные услуги на столе, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В течение отопительного сезона 2026–2027 годов украинцы смогут получать жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Пенсионный фонд перечислит помощь большинству действующих получателей автоматически, однако в некоторых случаях придется подавать заявление. Субсидию за октябрь рассчитают за период с 16-го по 31-е число, а деньги за этот месяц выплатят в ноябре.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, передают Новини.LIVE.

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Кому нужно подавать заявление на субсидию

Большинству граждан, которым уже назначена жилищная субсидия, Пенсионный фонд Украины перечислит ее автоматически. Повторно обращаться за помощью не нужно, если не изменились обстоятельства, влияющие на право на субсидию или ее размер.

Подать заявление должны те, кто оформляет субсидию впервые, получил отказ в ее назначении на неотопительный сезон или столкнулся с изменениями в составе домохозяйства или другими обстоятельствами, которые могут повлиять на право на получение помощи.

Заявление и декларацию можно подать несколькими способами:

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лично в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;

по почте;

онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей территориальных общин.

Если обратиться за субсидией в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, ее могут назначить с начала сезона — с октября. Это правило действует при условии, что право на помощь возникло именно с этого периода.

Когда выплатят субсидию за октябрь

Субсидию на отопление рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля включительно. Поэтому за первый месяц отопительного сезона помощь начислят за 16 дней — с 16 по 31 октября. Такой расчет применяется независимо от количества дней фактического предоставления услуги.

Выплату субсидии за октябрь произведут в ноябре. Тогда же получатели смогут ознакомиться с начисленной суммой в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно открыть раздел "Моя субсидия".

Пособие может покрывать расходы на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию, используемые для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут возникнуть задержки с социальными выплатами. Это вызвано сложной ситуацией с ликвидностью государственного бюджета. При отсутствии достаточного количества средств часть расходов планируется временно отложить.

Также Новини.LIVE писали, что базовая социальная помощь будет учитываться в доходах при назначении субсидии. В то же время сам факт получения базовой социальной помощи не означает автоматического отказа в субсидии. Решение зависит от совокупного дохода домохозяйства и других условий.