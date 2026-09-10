В Украине могут задержать социальные выплаты: в Минфине сделали тревожное заявление

Человек держит в руках пустой кошелек. Фото: magnific.com

В Украине могут возникнуть задержки с выплатой социальных пособий из-за сложной ситуации с ликвидностью государственного бюджета. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство уже откладывает часть расходов и призывает парламент принять законопроекты, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза и МВФ.

Об этом сообщил портал "Минфин", передают Новини.LIVE.

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Почему ситуация с бюджетом критическая

Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета заявил, что ситуация с финансированием бюджета остается крайне напряженной. По его словам, Украина уже приблизилась к пределу возможностей по покрытию всех необходимых расходов.

"Мы сейчас подошли к пределу, и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая, какова цена вопроса", — сказал министр.

Речь идет о законодательных решениях, необходимых для получения международной финансовой помощи. По словам Марченко, от них в значительной степени зависит дальнейшая стабильность государственных финансов.

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Какие расходы уже начали откладывать

Министр пояснил, что из-за ограниченной ликвидности бюджета Министерство финансов применило два основных механизма.

Первый предусматривает перенос на конец года расходов, которые в настоящее время не являются самыми актуальными. Соответствующие решения уже были приняты министром финансов.

Второй механизм заключается в определении четкого порядка действий правительства на случай, если на определенном этапе бюджетных средств не хватит для одновременного финансирования всех запланированных нужд.

На что будут направляться средства в первую очередь

В условиях дефицита ликвидности приоритет будет отдаваться сектору безопасности и обороны. Остальные бюджетные расходы будут финансироваться по мере появления необходимых ресурсов.

"Будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны. Далее, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы", — пояснил Марченко.

Таким образом, при отсутствии достаточного количества средств часть расходов может быть временно отложена. Среди рисков министр назвал и возможные задержки социальных выплат.

Какие проблемы могут возникнуть на местном уровне

Ограничения могут касаться не только государственного бюджета. По словам Марченко, подобный подход будет распространяться также на другие бюджеты, в частности местные.

В первую очередь могут приостанавливаться программы, не относящиеся к первоочередным. Речь идет, в частности, об отдельных программах поддержки, капитальном строительстве и других расходах.

Их финансирование будет возобновлено после того, как в соответствующих бюджетах появится достаточно ликвидных средств.

Задержка помощи может усилить инфляцию

Отдельно министр финансов предупредил о возможных экономических последствиях задержки международной финансовой поддержки.

По его словам, в такой ситуации может возникнуть необходимость в монетарном финансировании бюджета. Это, в свою очередь, может усилить давление на курс гривны и инфляцию.

"Задержка вызовет социальные волнения. Вследствие социальных волнений последуют другие шаги и действия. Мы не исключаем монетарного финансирования бюджета. Соответственно, это повлечет за собой девальвацию гривны, инфляцию и другие негативные последствия. Надо понимать, что сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не можем", — подчеркнул Марченко.

Таким образом, правительство рассчитывает на принятие необходимых законопроектов и продолжение международной финансовой поддержки. В то же время в условиях ограниченной ликвидности власти могут быть вынуждены и в дальнейшем переносить часть расходов, отдавая приоритет финансированию обороны.

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