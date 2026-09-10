В Україні можуть затримати соцвиплати: у Мінфіні зробили тривожну заяву

Людина тримає в руках порожній гаманець. Фото: magnific.com

В Україні можуть виникнути затримки із соціальними виплатами через складну ситуацію з ліквідністю державного бюджету. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд уже відкладає частину видатків і закликає парламент ухвалити законопроєкти, від яких залежить подальша фінансова підтримка України з боку Євросоюзу та МВФ.

Про це повідомив портал "Мінфін", передають Новини.LIVE.

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Чому ситуація з бюджетом критична

Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету заявив, що ситуація з фінансуванням бюджету залишається вкрай напруженою. За його словами, Україна вже наблизилася до межі можливостей щодо покриття всіх необхідних видатків.

"Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання", — сказав міністр.

Йдеться про законодавчі рішення, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами Марченка, від них значною мірою залежить подальша стабільність державних фінансів.

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Які видатки вже почали відкладати

Міністр пояснив, що через обмежену ліквідність бюджету Міністерство фінансів застосувало два основні механізми.

Перший передбачає перенесення на кінець року видатків, які наразі не є найактуальнішими. Відповідні рішення вже були ухвалені міністром фінансів.

Другий механізм полягає у визначенні чіткого порядку дій уряду на випадок, якщо на певному етапі бюджетних коштів не вистачатиме для одночасного фінансування всіх запланованих потреб.

На що спрямовуватимуть гроші насамперед

За умов дефіциту ліквідності пріоритет надаватиметься сектору безпеки й оборони. Інші бюджетні видатки фінансуватимуться в міру появи необхідних ресурсів.

"Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки", — пояснив Марченко.

Таким чином, за відсутності достатньої кількості коштів частину видатків можуть тимчасово відтерміновувати. Серед ризиків міністр назвав і можливі затримки соціальних виплат.

Які проблеми можуть виникнути на місцевому рівні

Обмеження можуть стосуватися не лише державного бюджету. За словами Марченка, подібний підхід поширюватиметься також на інші бюджети, зокрема місцеві.

Передусім можуть призупинятися програми, які не належать до першочергових. Йдеться, зокрема, про окремі програми підтримки, капітальне будівництво та інші видатки.

Їхнє фінансування відновлюватиметься після того, як у відповідних бюджетах з’явиться достатньо ліквідних коштів.

Затримка допомоги може посилити інфляцію

Окремо міністр фінансів попередив про можливі економічні наслідки затримки міжнародної фінансової підтримки.

За його словами, у такій ситуації може виникнути необхідність монетарного фінансування бюджету. Це, своєю чергою, здатне посилити тиск на курс гривні та інфляцію.

"Затримка викличе соціальне збурення. Внаслідок соціального збурення будуть інші кроки і дії. Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. З відповідною девальвацією гривні, інфляцією й іншими негативними наслідками. Треба розуміти, що сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не можемо", — наголосив Марченко.

Таким чином, уряд розраховує на ухвалення необхідних законопроєктів та продовження міжнародної фінансової підтримки. Водночас за умов обмеженої ліквідності влада може бути змушена й надалі переносити частину видатків, віддаючи пріоритет фінансуванню оборони.

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