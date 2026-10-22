Счет за газ, деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Украинцам не грозит дефицит газа в отопительном сезоне 2026-2027 гг. Потребители будут платить за голубое топливо фиксированную сумму, поскольку правительство приняло решение сохранить действующие льготные тарифы для населения и производителей тепла до 30 апреля. Речь идет именно о клиентах, которых обслуживает Нафтогаз — им будут поставлять ресурс по цене 7,96 грн за кубометр.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на газ в ноябре 2026 года.

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Какой тариф на газ в Украине

Еще в конце сентября стало известно, что Кабинет Министров оставил цены на газ для населения без изменений. Бытовые потребители и производители тепла будут платить по стандартному тарифу в течение осени, зимы и двух месяцев весны — 7,96 грн за кубометр.

"Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", — подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Для клиентов Нафтогаза в ноябре 2026 года ничего не изменится: если они подключили тарифный план "Фиксированный", то смогут и в дальнейшем пользоваться голубым топливом по стандартной стоимости. Однако дополнительно украинцы платят за распределение газа, а расходы варьируются в зависимости от местного оператора газораспределительной сети.

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Потребителям рекомендуется ежемесячно своевременно сдавать показания счетчика — в период с 1 по 5 число. Если не успеть в указанный промежуток времени, оператор произведет начисление по средним нормам, которые могут существенно отличаться от фактически использованного объема.

Поэтому необходимо следить за датами, дабы избежать потенциальных переплат. Кроме того, Нафтогаз предложил своим клиентам скидку в размере 1% на следующий платеж в случае своевременной оплаты — до 15 числа каждого месяца.

Наконец, не помешает оформить государственную помощь в виде субсидии, а также проверить, не предусмотрена ли льгота для отдельных категорий лиц. Украинское законодательство установило скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут сократить расходы на газовое отопление зимой. Для этого нужно своевременно оплачивать счета, передавать показания счетчика и следить за поверкой прибора. К тому же Нафтогаз предоставляет скидку в размере 1% клиентам, которые внесут оплату до 15 числа.

Также Новости.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд автоматически пересчитает жилищные субсидии на отопительный сезон. Однако если в жизни произошли изменения, необходимо заново обратиться в контролирующий орган. Субсидию за октябрь начислят до 31 числа, а выплатят в ноябре.