Платіжка за газ, гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Українцям не загрожує дефіцит газу в опалювальному сезоні 2026-2027 рр. Споживачі будуть платити за блакитне паливо фіксовану суму, оскільки уряд ухвалив рішення зберегти чинні пільгові тарифи для населення і виробників тепла до 30 квітня. Йдеться саме про клієнтів, яких обслуговує Нафтогаз — їм постачатимуть ресурс за ціною 7,96 грн за кубометр.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на газ у листопаді 2026 року.

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Який тариф на газ в Україні

Ще наприкінці вересня стало відомо, що Кабінет Міністрів залишив незмінними ціни на газ для населення. Побутові споживачі та виробники тепла платитимуть за стандартним тарифом протягом осені, зими та двох місяців весни — 7,96 грн за кубометр.

"Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні", — наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Для клієнтів Нафтогазу нічого не зміниться у листопаді 2026 року: якщо вони підключили тарифний план "Фіксований", то зможуть надалі користуватися блакитним паливом за стандартною вартістю. Однак додатково українці сплачують за розподіл газу, а витрати варіюються залежно від місцевого оператора газорозподільної мережі.

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Споживачам рекомендують щомісяця вчасно подавати показники лічильника — у період з 1 по 5 число. Якщо не встигнути у вказаний проміжок часу, оператор проведе нарахування за середніми нормами, які можуть суттєво відрізнятися від фактично використаного обсягу.

Тому необхідно слідкувати за датами для уникнення потенційних переплат. Додатково Нафтогаз запропонував своїм клієнтам знижку 1% на наступний платіж у разі вчасного розрахунку — до 15 числа кожного місяця.

Нарешті, не завадить оформити державну допомогу у вигляді субсидії, а також перевірити, чи не передбачена пільга для окремих категорій осіб. Українське законодавство встановило знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть скоротити витрати на газове опалення взимку. Для цього потрібно вчасно оплачувати рахунки, передавати показники лічильника і стежити за повіркою приладу. До всього, Нафтогаз дає знижку 1% клієнтам, які внесуть оплату до 15 числа.

Також Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд автоматично перерахує житлові субсидії на опалювальний сезон. Однак якщо відбулися зміни в житті, необхідно заново звернутися до контролюючого органу. Субсидію за жовтень нарахують до 31 числа, а виплатять у листопаді.