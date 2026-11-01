Мужчина считает расходы на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

С наступлением отопительного сезона счета за отопление и газ значительно растут, поэтому украинцы все активнее ищут способы сэкономить. Не каждый готов пожертвовать комфортом ради снижения счетов, но в этом и нет необходимости. Правильная подготовка к зиме может сэкономить в кошельке не одну тысячу гривен.

Как не переплачивать за отопление и газ в осенне-зимний период, рассказали специалисты АО "Полтавагаз", передают Новини.LIVE.

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На что обратить внимание в квартире или доме

Прежде всего необходимо осмотреть окна и двери, через которые из помещения может уходить львиная доля тепла. При наличии щелей и сквозняков следует заменить уплотнители и герметизировать места стыков. Это довольно простые меры, но они помогут избежать лишней нагрузки на систему отопления.

Радиаторы не должны быть закрыты плотными шторами или мебелью, ведь это мешает распространению тепла по дому. Лучше немного переставить мебель, чем мерзнуть и переплачивать за отопление. Также в помещении рекомендуется поддерживать комфортную температуру и не использовать отопление интенсивнее, чем это необходимо.

Технические нюансы

Увеличить расходы могут устаревшие газовые приборы, ведь со временем эффективность их работы снижается, а расход газа может увеличиваться. По возможности стоит рассмотреть вариант замены такого оборудования на современное и энергоэффективное.

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Приготовление пищи на газовой плите также требует правильного подхода. Специалисты рекомендуют выбирать мощность горелки в соответствии с размером посуды и следить за тем, чтобы пламя не выходило за ее края. В пересчете на месяц это может не дать существенной экономии, но в годовом исчислении цифры будут другими.

Некачественное централизованное отопление

Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2018 № 1145 предусматривают конкретные механизмы защиты прав потребителей.

Если в доме регулярно едва теплые или холодные батареи, а счета выставлены по полной стоимости услуги, потребитель имеет право требовать перерасчета. Однако сначала нужно убедиться, что проблема именно в некачественном предоставлении услуги, ведь причиной может быть воздушная пробка в системе отопления.

После надлежащей проверки следует действовать следующим образом:

подать обращение в обслуживающую компанию (ЖЭК или ОСМД) и к поставщику тепла;

согласовать дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;

попросить провести перерасчет платежки.

В случае игнорирования обращения следует пригласить двух свидетелей, например, соседей, и самостоятельно составить акт в произвольной форме. Документ в двух экземплярах необходимо заверить подписями и передать в ЖЭК/ОСМД и теплопоставщику.

Если и после этого не последует никакой реакции, потребитель имеет право подать жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту жительства.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить скидку на электроотопление. Стоимость электроэнергии составит 2,64 грн за кВт, но при условии потребления не более 2000 кВт·ч в месяц. Каждый киловатт сверх этого лимита оплачивается по полной цене 4,32 грн.

Ранее Новини.LIVE писали о компенсациях за коммунальные услуги для отдельных категорий граждан. В некоторых случаях государство покроет 25% от стоимости счетов. Но скидка может достигать и 100% потребленных услуг.