Кот лежит на батарее. Фото: Unsplash

В Украине нет точной даты начала отопительного сезона 2026-2027 годов для всех потребителей. В некоторых областях тепло уже появилось в учреждениях социальной сферы, в частности больницах, детских садах и школах. Но для подключения жилого сектора главным критерием является температура воздуха на улице. Мы узнали, что происходит с отоплением в регионах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких областях Украины уже начался отопительный сезон.

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Что происходит с отоплением в Украине

В первую очередь тепло подают в учреждения социальной сферы, а когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет держаться ниже +8 °C — наступит очередь жилых домов.

Октябрь 2026 года прошел без экстремальных погодных условий, поэтому бытовые потребители по состоянию на 28 число обходятся без отопления. Мы собрали информацию об актуальной ситуации в областях Украины и выяснили, где отопительный сезон начался хотя бы частично.

Киев и область — 16 октября (только социальный сектор);

Винницкая область — 8 октября (только социальный сектор);

Днепропетровская область — точная дата запуска неизвестна;

Житомирская область — 26 октября (только социальный сектор), 1 ноября (запланировано для жилых домов);

Запорожская область — точная дата начала неизвестна;

Ивано-Франковская область — запланировано на 1 или 2 ноября;

Кировоградская область — точная дата запуска неизвестна;

Волынская область — точная дата запуска неизвестна;

Львовская область — точная дата запуска неизвестна;

Николаевская область — запланировано на 1 ноября;

Одесская область — точная дата запуска неизвестна;

Полтавская область — запланировано на 2 ноября;

Ровенская область — точная дата запуска неизвестна;

Сумская область — точная дата запуска неизвестна;

Тернопольская область — 19 октября (только социальный сектор), 28 октября (жилые дома);

Закарпатская область — 16 октября (только социальный сектор);

Харьковская область — точная дата запуска неизвестна;

Хмельницкая область — 15 октября (только социальный сектор), 28 октября (жилые дома);

Черкасская область — 26 октября (только социальный сектор), 2 ноября (запланировано для жилых домов);

Черновицкая область — 20 октября (только социальный сектор);

Черниговская область — 15 октября (только социальный сектор).

Стоит отметить, что в регионах, где начало отопительного сезона запланировано на конкретную дату, ситуация может измениться в случае существенного похолодания. И наоборот, если температура воздуха будет высокой в начале ноября, запуск тепла в жилые дома могут отложить.

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Как украинцам сэкономить на отоплении

Ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться котлом для отопления дома, чтобы немного сэкономить на коммунальных услугах. Настройка оборудования зависит от индивидуальных обстоятельств, но специалисты из Energy Saving Trust советуют не оставлять котел работать круглосуточно.

В то же время для теплового насоса рекомендации кардинально другие. Этот тип оборудования как раз предполагает непрерывную работу на стабильной равномерной мощности.

Чтобы определить свой идеальный режим, стоит провести небольшой тест: несколько дней использовать разные настройки, после чего фиксировать показания счетчика. Это позволит точно рассчитать, какой способ наиболее выгоден для вашего дома.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как экономить средства на отоплении дровами. Один из лучших вариантов для длительного горения — это граб. Универсальный ресурс для камина или печи — бук, который характеризуется высокой теплопроводностью. В любом случае древесину нужно высушить перед использованием.

Также Новини.LIVE сообщали, что субсидия за октябрь поступит украинцам в неполном размере. Деньги на отопление будут рассчитаны за период с 16 по 31 число — в соответствии с установленным отопительным периодом. Аналогично сумма уменьшается в апреле, когда сезон отопления заканчивается.