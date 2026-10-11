Отопление может подвести в мороз: какие проблемы лучше выявить заранее

Женщина пьет чай у батареи. Фото: УНИАН

Прежде чем включать отопление на полную мощность, стоит проверить, исправно ли работают радиаторы и котел после летнего перерыва. Неисправность системы в холодное время года может не только оставить дом без тепла, но и обойтись в десятки тысяч гривен на ремонт. Однако прежде чем тепло начнёт поступать по батареям, стоит заранее провести небольшую проверку, пока ещё есть время устранить проблемы до начала периода активного отопления.

Об этом сообщает британское издание Express, передают Новини.LIVE.

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Как проверить отопление перед наступлением холодов

После длительного отсутствия отопления в батареях система может проявить неисправности, которые не были заметны летом. По словам эксперта по сантехническим системам Райана Макникколла из компании Spares Direct, для первоначальной проверки достаточно включить отопление на 10–15 минут.

За это время можно оценить, нормально ли работает система, равномерно ли нагреваются радиаторы и нет ли необычных звуков.

Во время тестирования следует выполнить несколько шагов:

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включить отопление и повысить температуру на термостате. проверить все радиаторы в доме. Они должны нагреваться равномерно. прислушаться к посторонним звукам. Стук или бульканье могут свидетельствовать о проблеме, которую стоит проверить. Посмотреть на манометр котла. Обычно давление должно составлять около 1–1,5 бара, но точное значение нужно сверить с инструкцией производителя конкретной модели.

Если давление заметно ниже нормы, стоит сначала прочитать инструкцию к котлу и только после этого решать, нужно ли его повышать.

Какие признаки свидетельствуют о неисправности

Особое внимание следует обратить на:

радиаторы, которые остаются холодными;

котел, который постоянно отключается;

внезапное падение давления в системе.

Макниколл отмечает, что большинство людей не задумываются об отоплении всё лето и возвращаются к этой теме только тогда, когда оно действительно необходимо. Такие признаки лучше не игнорировать. Если обнаружить проблему до наступления сильных холодов, будет больше времени организовать ремонт или техническое обслуживание, не дожидаясь, пока отопление станет необходимым каждый день.

Сколько может стоить ремонт

Цены на ремонт в Украине начинаются примерно от 500 грн. Окончательная сумма зависит от характера проблемы и объема необходимых ремонтных работ. Однако в отдельных случаях сумма может достигать даже нескольких тысяч гривен, а то и больше.

Проверка до наступления холодов также позволяет заранее договориться о визите мастера. Когда температура понижается, спрос на услуги специалистов по отоплению растет, поэтому организовать ремонт может быть сложнее и дороже.

С чем ещё стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, когда в Украине включат отопление. Многие ориентируются на конкретные даты, такие как 15 октября, 25 октября или 1 ноября. Прежде всего, всё решает среднесуточная температура на улице.

Также Новини.LIVE сообщали, куда украинцам обращаться в случае отсутствия отопления. Здесь не стоит медлить и сразу же необходимо обращаться в ОСМД или ЖЭК. Если проблема не связана с внутридомовыми сетями, можно обратиться в предприятие теплоснабжения и сообщить об отсутствии отопления.