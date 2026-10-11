Опалення може підвести в мороз: які проблеми краще виявити заздалегідь

Жінка п'є чай біля батареї. Фото: УНІАН

Перш ніж вмикати опалення на повну потужність, варто перевірити, чи справно працюють радіатори та котел після літньої перерви. Несправність системи в холодну пору року може не лише залишити оселю без тепла, а й обійтися в десятки тисяч гривень на ремонт. Проте перед тим, як опалення піде по батареям, варто провести короткий тест заздалегідь, поки є час усунути проблеми до початку періоду активного опалення.

Про це розповідає британське видання Express, передають Новини.LIVE.

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Як перевірити опалення перед холодами

Після тривалого часу відсутності опалення в батареях, система може проявити несправності, яких не було помітно влітку. За словами експерта з сантехнічних систем Раяна Макніколла з компанії Spares Direct, для першої перевірки достатньо увімкнути опалення на 10-15 хвилин.

За цей час можна оцінити, чи нормально працює система, чи рівномірно нагріваються радіатори та чи немає незвичних звуків.

Під час тестування варто зробити декілька кроків:

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увімкнути опалення та підвищити температуру на термостаті. перевірити всі радіатори в будинку. Вони мають нагріватися рівномірно. прислухатися до сторонніх звуків. Стук або булькання можуть свідчити про проблему, яку варто перевірити. Подивитися на манометр котла. Зазвичай тиск має становити близько 1–1,5 бара, але точне значення потрібно звірити з інструкцією виробника конкретної моделі.

Якщо тиск помітно нижчий за норму, варто спочатку прочитати інструкцію до котла й лише після цього вирішувати, чи потрібно його підвищувати.

Які ознаки свідчать про несправність

Особливу увагу слід звернути на:

радіатори, які залишаються холодними;

котел, що постійно вимикається;

раптове падіння тиску в системі.

Макніколл зазначає, що більшість людей не згадують про опалення все літо й повертаються до нього лише тоді, коли воно справді потрібне. Такі ознаки краще не ігнорувати. Якщо виявити проблему до настання сильних холодів, буде більше часу організувати ремонт або технічне обслуговування, не чекаючи, поки опалення стане необхідним щодня.

Скільки може коштувати ремонт

Ціни на ремонт в Україні сягають приблизно від 500 грн. Остаточна сума залежить від характеру проблеми та обсягу необхідних ремонтних робіт. Проте в окремих випадках сума може досягати навіть декілька тисяч гривень, а то і більше.

Перевірка до початку холодів також дає змогу заздалегідь домовитися про візит майстра. Коли температура знижується, попит на послуги спеціалістів з опалення зростає, тому організувати ремонт може бути складніше і дорожче.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли в Україні увімкнуть опалення. Багато хто прив'язується до конкретних дат на кшталт 15 жовтня, 25 жовтня або 1 листопада. Насамперед, все вирішує середньодобова температура на вулиці.

Також Новини.LIVE повідомляли, куди звернутись українцям у разі відсутності опалення. Тут зволікати не варто і одразу необхідно йти до ОСББ або ЖЕКу. Якщо проблема не пов'язана з внутрішньобудинковими мережами, можна звернутися до підприємства теплопостачання та повідомити про відсутність опалення.