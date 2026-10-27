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Главная Экономика Субсидия на отопление: почему украинцы получат неполную сумму

Субсидия на отопление: почему украинцы получат неполную сумму

Ua ru
27 октября 2026 12:10
Субсидия на отопление: украинцы получат лишь половину суммы УНИАН
Мужчина в отделении "Укрпочты". Фото: УНИАН

В Украине начинается отопительный сезон 2026-2027 годов. В некоторых городах и общинах уже начали подавать тепло в школы и другие учреждения социальной сферы. В то же время бытовым потребителям батареи могут включить позже. При этом субсидии на холодный период переназначили еще с 1 октября. Однако украинцы получат лишь часть причитающейся суммы.

Почему жилищная субсидия будет выплачена не в полном объеме и как ее начисляют, разбирались Новини.LIVE.

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Как будут выплачивать субсидию за октябрь

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, субсидия на оплату отопления рассчитывается исходя из продолжительности отопительного сезона, то есть с 16 октября по 15 апреля.

По правилам, выплата помощи осуществляется в текущем месяце за предыдущий, поэтому украинцы получат средства за октябрь только в ноябре. На счета поступит лишь половина суммы, поскольку расчет будет произведен не с начала октября, а с 16 по 31 число. При этом не учитывается, когда домохозяйство фактически начало пользоваться отоплением.

Украинцы могут удаленно проверить информацию о начисленной субсидии. Данные появятся в личных кабинетах потребителей на веб-портале Пенсионного фонда. Достаточно выбрать раздел "Моя субсидия" и ознакомиться с назначенной суммой и начислениями за конкретный период.

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Почему за переходные месяцы платят меньше

Традиционно дважды в год Пенсионный фонд пересчитывает субсидии. На неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября, на зиму — с 1 октября по 30 апреля. Граничные месяцы каждого сезона учитываются лишь частично, пропорционально количеству дней, когда действует отопительный сезон.

Соответственно, ситуация с неполными начислениями повторяется не только осенью, но и весной. За апрель учитываются только 15 дней отопления, поэтому получатели субсидий получают половину положенной суммы. Украинцы нередко забывают о правилах и обращаются за разъяснениями, увидев существенную разницу в выплатах.

Как не потерять часть субсидии

Субсидию на отопительный сезон большинству граждан продлили автоматически. Однако некоторым украинцам выплаты назначаются по новому обращению.

Это касается:

  • лиц, которые арендуют жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;
  • домохозяйств, в которых количество фактически проживающих лиц меньше, чем зарегистрированных;
  • домохозяйств, в составе которых находятся ВПЛ (в случае смены места жительства);
  • семей, получающих субсидию на дрова, сжиженный газ или жидкое печное топливо.

Этим категориям следует обратить внимание на важный крайний срок. Период подачи документов длится с 1 октября по 30 ноября включительно. Если подать заявление до конца этого срока, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения в ПФУ после 30 ноября — со дня подачи документов. То есть теряется выплата как минимум за октябрь и ноябрь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ проверяет счета и имущество украинцев. Субсидию могут не назначить из-за крупных покупок и депозитов в банках. Также без помощи останутся граждане, владеющие несколькими транспортными средствами.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о том, какие доходы учитываются при оформлении субсидии. В отдельных случаях размер помощи может быть больше. Однако все зависит от категории и обстоятельств конкретного получателя субсидии.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон выплаты Пенсионный Фонд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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