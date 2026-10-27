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Головна Економіка Субсидія на опалення: чому українці отримають неповну суму

Субсидія на опалення: чому українці отримають неповну суму

Ua ru
27 жовтня 2026 12:10
Субсидія за опалення: українці отримають лише половину суми УНІАН
Чоловік у відділенні "Укрпошти". Фото: УНІАН

В Україні розпочинається опалювальний сезон 2026-2027 років. У деяких містах і громадах тепло вже почали постачати у школи та інші заклади соціальної сфери. Водночас побутовим споживачам батареї можуть ввімкнути пізніше. З усім тим субсидії на холодний період перепризначили ще з 1 жовтня. Однак українці отримають лише частину належної суми. 

Чому житлова субсидія прийде неповністю та як її нараховують, розбиралися Новини.LIVE.

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Як виплачуватимуть субсидію за жовтень

Відповідно до роз'яснення Пенсійного фонду, субсидія на оплату опалення розраховується виходячи з тривалості опалювального сезону, тобто з 16 жовтня по 15 квітня. 

За правилами, виплата допомоги здійснюється в поточному місяці за попередній, тому українці отримають кошти за жовтень лише у листопаді. На рахунки надійде лише половина суми, оскільки розрахунок проведуть не з початку жовтня, а з 16 по 31 число. При цьому не береться до уваги, коли фактично почалося опалюватися домогосподарство. 

Українці можуть перевірити інформацію про нараховану субсидію дистанційно. Дані з'являться в особистих кабінетах споживачів на вебпорталі Пенсійного фонду. Достатньо вибрати розділ "Моя субсидія" та ознайомитися із призначеною сумою та нарахуваннями за конкретний період. 

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Чому за перехідні місяці платять менше

Традиційно двічі на рік Пенсійний фонд перераховує субсидії. На неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, на зиму — з 1 жовтня по 30 квітня. Межові місяці кожного сезону враховуються лише частково, пропорційно до кількості днів, коли діє опалювальний сезон. 

Відповідно ситуація з неповними нарахуваннями повторюється не лише восени, а й весною. За квітень рахують тільки 15 днів опалення, тому субсидіанти отримують половину належної суми. Отримувачі допомоги нерідко забувають про правила та звертаються за роз'ясненнями, побачивши суттєву різницю у виплатах. 

Як не втратити частину субсидії 

Субсидію на опалювальний сезон більшості громадян продовжили автоматично. Однак деяким українцям виплати призначаються за новим зверненням.

Це стосується: 

  • осіб, які орендують житло і самостійно сплачують комунальні послуги;
  • домогосподарств, в яких кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж зареєстрованих;
  • домогосподарств, у складі яких перебувають ВПЛ (у разі зміни проживання);
  • родин, які отримують субсидію на дрова, скраплений газ чи рідке пічне паливо. 

Таким категоріям варто звернути увагу на важливий дедлайн.Період подачі документів триває з 1 жовтня до 30 листопада включно. Якщо подати заяву до кінця цього терміну, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення до ПФУ після 30 листопада — з дня подачі документів. Тобто втрачається виплата як мінімум за жовтень та листопад.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПФУ перевіряє рахунки та майно українців. Субсидію можуть не призначити через великі покупки та депозити у банках. Також без допомоги залишаться громадяни, які володіють декількома транспортними засобами. 

Також Новини.LIVE розповідали про те, які доходи враховують під час оформлення субсидії. В окремих випадках розмір допомоги може бути більшим. Однак все залежить від категорії та обставин конкретного субсидіанта. 

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон виплати Пенсійний Фонд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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